Ericsson a Nokia získali v Británii kontrakt v hodnote 2,7 miliardy dolárov – pomôžu vybudovať pokročilú 5G sieť pre VodafoneThree

Švédska spoločnosť Ericsson a fínsky výrobca Nokia podpísali kontrakt s telekomunikačným operátorom VodafoneThree na dodávku zariadení pre 5G siete v hodnote 2 miliardy libier (2,7 miliardy USD). Ide o jeden z najväčších európskych kontraktov v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, ktorý sa rozprestiera až do ďalšej dekády.
Ericsson, hlavný dodávateľ projektu, oznámil, že hodnota jeho časti zákazky predstavuje 12,5 miliardy švédskych korún (1,3 miliardy USD). Nokia, ktorá sa vracia ako dodávateľ pre skupinu Vodafone a Three na britský trh, zabezpečí vybavenie pre približne 7 000 lokalít v oblasti rádiového prístupu (RAN) a kľúčových sieťových komponentov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento kontrakt je priamym dôsledkom júnového zlúčenia britských pobočiek Vodafone a CK Hutchison, ktoré vytvorili nový subjekt VodafoneThree.
Zlúčený podnik plánuje v nasledujúcich 10 rokoch investície vo výške 11 miliárd libier (14,8 miliardy USD), aby vybudoval jednu z technologicky najpokročilejších 5G sietí v Európe.
Ericsson dodá moderné 5G rádiové systémy, ktoré kombinujú umelú inteligenciu a energeticky optimalizovaný hardvér vrátane inteligentných antén. Tieto technológie majú zabezpečiť výrazne vyššie dátové prenosové rýchlosti pre zákazníkov vo veľkých mestách ako Londýn, Edinburgh, Cardiff a Belfast.
Pre obe severské spoločnosti ide o strategicky dôležité víťazstvo.
Ericsson aj Nokia čelia globálnemu spomaleniu trhu a negatívnemu vplyvu colných taríf v USA, preto je tento európsky kontrakt významným posilnením ich pozície v regióne. Zároveň sa tým upevňuje ich úloha ako kľúčových hráčov v prechode Európy na novú generáciu mobilných sietí.
Graf NOK.US (D1)
Akcie fínskej spoločnosti Nokia sa po výraznom letnom poklese stabilizovali a aktuálne sa obchodujú za 4,73 USD. Cena prerazila nad kĺzavý priemer EMA 50 (4,53 USD) a blíži sa k SMA 100 (4,79 USD), ktorý predstavuje najbližší silný technický odpor.
Celkovo technický vývoj naznačuje, že prerazenie nad SMA 100 by mohlo otvoriť cestu k ďalšiemu rastu smerom k úrovni 5,00 USD. V prípade neúspešného prielomu však môže cena krátkodobo korigovať späť k podpore na EMA 50.
Zdroj: xStation5
Graf ERIC.US (D1)
Akcie švédskej spoločnosti Ericsson taktiež posilnili a aktuálne sa obchodujú za 8,06 USD, teda tesne pod SMA 100 (8,05 USD) a mierne nad EMA 50 (7,87 USD).
Cena sa po konsolidácii dostala do pozitívnej technickej formácie a testuje dôležitú rezistentnú zónu.
Ak sa Ericssonu podarí udržať nad úrovňou 8,05 USD, možno očakávať pokračovanie rastu k ďalším rezistenciám v pásme 8,30–8,50 USD. Naopak, zlyhanie prielomu by mohlo viesť k spätnému otestovaniu oblasti okolo 7,85 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.