Ericsson po prvýkrát v histórii spúšťa spätný odkup akcií, prekonal očakávania trhu

- Ericsson spustí historicky prvý buyback v objeme 15 miliárd SEK, ktorý potrvá do roku 2027.
- Prevádzkový zisk (EBIT) za 4. kvartál 2025 dosiahol 12,26 mld. SEK, čo je výrazne nad očakávaniami trhu.
- Ročná dividenda vzrastie na 3 SEK na akciu.
- Spoločnosť profituje z reštrukturalizácie, predaja aktív a potenciálnej budúcej podpory z európskeho trhu, a to v dôsledku obmedzenia čínskych dodávateľov.
- Ericsson spustí historicky prvý buyback v objeme 15 miliárd SEK, ktorý potrvá do roku 2027.
- Prevádzkový zisk (EBIT) za 4. kvartál 2025 dosiahol 12,26 mld. SEK, čo je výrazne nad očakávaniami trhu.
- Ročná dividenda vzrastie na 3 SEK na akciu.
- Spoločnosť profituje z reštrukturalizácie, predaja aktív a potenciálnej budúcej podpory z európskeho trhu, a to v dôsledku obmedzenia čínskych dodávateľov.
Švédska telekomunikačná spoločnosť Ericsson oznámila svoj prvý program spätného odkupu akcií v histórii, v rámci ktorého plánuje vrátiť investorom 15 miliárd švédskych korún (približne 1,7 miliardy USD). K tomuto kroku pristupuje po tom, čo výrazne prekonala očakávania trhu ohľadom ziskovosti za 4. kvartál 2025.
Akcie Ericssonu reagovali rastom o viac než 11 % a viedli zisky európskeho indexu STOXX 600. Upravený prevádzkový zisk (EBIT), očistený o reštrukturalizačné náklady, dosiahol 12,26 miliardy SEK, zatiaľ čo analytici očakávali v priemere len 10,09 miliardy SEK. Tržby taktiež prekonali očakávania, keď dosiahli 69,3 miliardy SEK oproti očakávaným 66,6 miliardy SEK, najmä vďaka rastu v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.
Spoločnosť zároveň oznámila zvýšenie ročnej dividendy na 3 SEK na akciu, oproti 2,85 SEK vyplateným vlani. Spätný odkup by sa mal začať po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok 2026 a pokračovať až do roku 2027.
Za zlepšením finančnej situácie Ericssonu stoja úsporné opatrenia, predaj americkej spoločnosti Iconectiv a stabilizácia trhu v Severnej Amerike. Firma zároveň pokračuje v reštrukturalizácii a zníži 1 600 pracovných miest vo Švédsku s cieľom zvýšiť efektivitu.
Výhľad do budúcnosti môže byť pre Ericsson ešte priaznivejší vďaka iniciatíve Európskej komisie na postupné vyradenie vysoko rizikových dodávateľov v kľúčových sektoroch, čo by mohlo zvýšiť podiel západných hráčov ako Ericsson alebo Nokia. Finančný riaditeľ Lars Sandström však upozornil, že dopad týchto opatrení sa prejaví až v dlhšom časovom horizonte.
Graf ERCG.DE (D1)
Akcie spoločnosti Ericsson dnes výrazne posilňujú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 8,84 EUR, čo predstavuje prudký cenový rast. Z technického hľadiska došlo k prielomu nad EMA 50 (8,16 EUR) a SMA 100 (7,87 EUR), čo potvrdzuje býčie nastavenie. RSI vystúpil na 65,2 bodu, čo naznačuje silné nákupné momentum, ale zároveň sa blíži do zóny prekúpenosti, ktorá začína na hodnote 70. Prekonanie technických rezistencií a dnešný cenový gap smerom nahor môže prilákať ďalších kupujúcich. Investori by však mali sledovať, či sa cena udrží nad úrovňou 8,60 EUR, ktorá teraz môže slúžiť ako krátkodobá podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Akcie Life360 stúpajú takmer o 30 % vďaka rekordnému rastu užívateľov a pozitívnemu výhľadu
UK regulátor Ofcom spúšťa vyšetrovanie dodržiavania pravidiel WhatsApp spoločnosťou Meta
Akcie Intelu prudko klesajú po slabom výhľade aj napriek prekonaniu očakávaní za Q4
TikTok uzavrel dohodu o predaji v USA a zabezpečil si tak svoje pôsobenie na americkom trhu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.