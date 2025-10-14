Ericsson prekvapil výsledkami. Akcie rastú po novej dohode s Vodafone

- Napriek klesajúcim tržbám zlepšuje Ericsson marže a posilňuje svoju finančnú pozíciu.
- Napriek klesajúcim tržbám zlepšuje Ericsson marže a posilňuje svoju finančnú pozíciu.
- Partnerstvo s Vodafone zabezpečuje spoločnosti dominantnú úlohu ako dodávateľa rádiových sietí na viacerých kľúčových európskych trhoch.
Ericsson zverejnil finančné výsledky za tretí štvrťrok 2025, ktoré prekonali očakávania trhu napriek medziročnému poklesu tržieb o 9 %. Po zverejnení údajov a oznámení partnerstva s Vodafone sa trhová cena akcií spoločnosti zvýšila približne o 15 %.
Kľúčové finančné údaje:
- Prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol približne 1,62 miliardy USD, čím prekonal odhady analytikov na úrovni približne 1,48 miliardy USD
- Tržby klesli o 9 % na takmer 5,95 miliardy USD
- Hrubá marža vzrástla na 48,1 %, čo naznačuje zlepšenú prevádzkovú efektivitu
- EBITA marža predstavovala 27,6 %, pričom bola čiastočne podporená jednorazovým ziskom približne 730 miliónov USD z predaja spoločnosti iconectiv
Napriek poklesu tržieb Ericsson zdôrazňuje zlepšenú ziskovosť a silnú finančnú pozíciu, ktorá umožňuje pokračovanie v investíciách a raste. Spoločnosť si zabezpečila významné kontrakty v Indii, Japonsku a Spojenom kráľovstve, pričom jej riešenia 5G Open RAN boli označené za jedny z najinovatívnejších v odvetví.
Zdroj: xStation5
Kľúčová dohoda s Vodafone
Ericsson zároveň oznámil päťročný kontrakt s Vodafone, zameraný na modernizáciu sieťovej infraštruktúry operátora na viacerých európskych trhoch. Na základe dohody bude Ericsson exkluzívnym dodávateľom rádiovej prístupovej siete (RAN) pre Vodafone v Írsku, Holandsku a Portugalsku, pričom si zachová vedúcu pozíciu dodávateľa v Nemecku, Rumunsku a Egypte.
Dohoda zahŕňa nasadenie pokročilého 5G vybavenia a softvéru, vrátane platformy Intelligent Automation Platform a AI-aplikácií rApps od Ericssonu. Tieto technológie sú navrhnuté na automatizáciu optimalizácie siete, zlepšenie energetickej efektivity a efektívnejšiu správu multi-vendor sietí.
Nemecko bude prvým trhom, kde budú tieto riešenia implementované, pričom práce sa majú začať v 4. štvrťroku 2025. Táto dohoda nadväzuje na existujúce partnerstvo Ericssonu s Vodafone, ktoré zahŕňa kontrakt v hodnote 12,5 miliardy SEK na rozvoj 5G sietí vo Veľkej Británii.
