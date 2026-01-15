Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor

- Ericsson prepustí 1 600 zamestnancov vo Švédsku, čím nadväzuje na predchádzajúce kolá znižovania stavov.
- Dôvodom je pokles výdavkov na 5G, vplyv ciel a snaha zachovať investície do technológií.
- Akcie reagovali rastom o +1,7 %, investori veria v zlepšenie marží vďaka úsporám.
- Celkový počet zamestnancov klesol za tri roky približne o 10 000.
- Ericsson prepustí 1 600 zamestnancov vo Švédsku, čím nadväzuje na predchádzajúce kolá znižovania stavov.
- Dôvodom je pokles výdavkov na 5G, vplyv ciel a snaha zachovať investície do technológií.
- Akcie reagovali rastom o +1,7 %, investori veria v zlepšenie marží vďaka úsporám.
- Celkový počet zamestnancov klesol za tri roky približne o 10 000.
Švédsky výrobca telekomunikačnej techniky Ericsson oznámil plán prepustiť približne 1 600 zamestnancov vo Švédsku, čím ďalej rozširuje svoje celosvetové úsporné iniciatívy. Tento krok prichádza v čase, keď sa spoločnosť snaží zachovať ziskovosť v dôsledku dlhodobého poklesu investícií do 5G sietí a vplyvu amerických ciel na importy.
Ericsson uviedol, že opatrenia sú súčasťou širšej stratégie na zlepšenie nákladovej štruktúry a majú za cieľ udržať kľúčové investície do technológií, ktoré sú potrebné na zachovanie konkurenčnej výhody. Spoločnosť dodala, že ďalšie zvyšovanie prevádzkovej efektivity bude pokračovať, no jednotlivé kroky už nebudú samostatne oznamované.
Vo Švédsku Ericsson zrušil 1 400 miest v roku 2023 a 1 200 miest v roku 2024. V súčasnosti zamestnáva po celom svete asi 90 000 ľudí, z toho 12 600 vo Švédsku, pričom pred tromi rokmi mal takmer 100 000 zamestnancov.
Správa o novom kole prepúšťania mala pozitívny dopad na trh – akcie Ericssonu vzrástli o +1,7 % v rannom obchodovaní na burze v Štokholme. Investori vnímajú úspory ako potenciál na zlepšenie marží, ako pred blížiacim sa zverejnením kvartálnych výsledkov upozornili aj analytici J.P. Morgan. Tí očakávajú, že efektívnejšia nákladová štruktúra môže urýchliť obrat vo vývoji ziskovosti.
Spoločnosť Ericsson zverejní svoje výsledky za 4. kvartál dňa 23. januára.
Graf ERICB.SE (D1)
Akcie spoločnosti Ericsson sa aktuálne obchodujú na cene 87,82 SEK a po sérii poklesov sa snažia stabilizovať nad kľúčovým kĺzavým priemerom SMA 100 (86,31 SEK). Cena je však mierne pod EMA 50 (88,73 SEK), čo naznačuje neutrálny až mierne negatívny technický výhľad. Prerazenie nad EMA 50 by mohlo zlepšiť krátkodobý výhľad. RSI sa pohybuje na úrovni 46,3, teda v neutrálnom pásme a nenaznačuje extrémny trhový stav. Kľúčovou technickou hranicou bude prekonanie EMA 50, zatiaľ čo SMA 100 v súčasnosti slúži ako dôležitá podpora.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.