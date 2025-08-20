Estée Lauder varuje pred slabším ziskom – americký a čínsky trh a clá doliehajú na kozmetického giganta

Spoločnosť Estée Lauder sklamala investorov, keď v stredu oznámila, že jej celoročný zisk bude pod odhadmi Wall Street, čo poslalo akcie v premarkete o 9 % nižšie. Firma zároveň varovala, že clá uvalené administratívou prezidenta Trumpa môžu jej zisk v roku 2026 znížiť až o 100 miliónov dolárov.
Kozmetický gigant čelí pretrvávajúcemu oslabeniu na kľúčových trhoch USA a Číny, zatiaľ čo nepredvídateľná obchodná politika USA prináša ďalšiu prevádzkovú neistotu. Vo štvrtom kvartáli firma zaznamenala 13 % medziročný pokles organických tržieb, predovšetkým kvôli slabším výsledkom v kategóriách pleťovej kozmetiky a make-upu. Vlani pritom tieto tržby rástli o 8 %.
Pod vedením nového generálneho riaditeľa Stephana de La Faverieho, ktorý nastúpil do funkcie tento rok, podnik zrýchlil uvádzanie noviniek na trh – najmä v oblasti luxusnej starostlivosti o pleť, zaviedol vyššie cenové hladiny, posilnil investície a spustil opatrenia na zníženie nákladov.
Firma už skôr avizovala, že v roku 2026 očakáva reštrukturalizačné náklady vo výške 1,2 až 1,6 miliardy USD pred zdanením. Tieto kroky by mali pomôcť obnoviť rast a konkurencieschopnosť.
Na celý fiškálny rok teraz Estée Lauder očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 1,90 až 2,10 USD, pričom trhový konsenzus počítal s 2,21 USD. Výhľad tak zostáva pod tlakom a investori budú pozorne sledovať, či plánovaná transformácia prinesie v ďalších kvartáloch očakávaný efekt.
Graf EL.US (D1)
Akcie spoločnosti Estée Lauder sa po výraznom raste v predchádzajúcich mesiacoch ustálili v oblasti 89,80 USD, kde teraz dochádza k bočnej konsolidácii. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (84,99 USD) a SMA 100 (73,16 USD), čo potvrdzuje strednodobý býčí trend napriek aktuálnej stagnácii.
RSI je na hodnote 54,2, čo naznačuje neutrálnu trhovú náladu, s vyrovnaným pomerom medzi nákupným a predajným tlakom.
MACD zostáva nad nulovou líniou, ale histogram slabne, čo potvrdzuje spomaľujúcu dynamiku rastu a potrebu nového impulzu na prielom z aktuálneho pásma.
Dôležité bude sledovať, či dôjde k prelomeniu rezistencie okolo 90–92 USD, ktorá bola v posledných týždňoch viackrát testovaná. Naopak, prvá významná podpora sa nachádza v oblasti 85 USD, v blízkosti EMA 50 – jej prípadné prerazenie by mohlo znamenať hlbšiu korekciu.
Zdroj: xStation5
