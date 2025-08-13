Ethereum blízko maxím z roku 2021 🚀

Prílev kapitálu do ETF podporuje Ethereum 📈 Kryptomeny rastú
Ethereum dnes rastie k úrovni takmer 4 700 USD, čím sa približuje historickým maximám z novembra 2021. Od začiatku apríla cena ETH viac než strojnásobila, a to vďaka silným prílevom kapitálu do ETF fondov a rastúcej chuti investorov po rizikových aktívach. Za posledných 30 dní ETH vzrástol o viac než 40 % a v pondelok zaznamenali americké Ethereum ETF rekordný čistý prílev 1,01 mld. USD, v porovnaní s iba 178 mil. USD pri Bitcoine.
- Dopyt po Ethereu podporuje aj pokračujúca slabosť amerického dolára a potenciálna zmena politiky Fed, ktorý by mohol čoskoro začať znižovať úrokové sadzby (a takmer určite tak urobí od mája 2026). Dôležitosť naberajú aj technologické faktory – blockchain ETH má široké praktické využitie v tokenizácii a trendoch decentralizácie, podporené novými, pro-odvetvovými reguláciami v USA.
- Bitcoin sa drží okolo 120 000 USD, pričom jeho dominancia nad menšími kryptomenami (altcoinmi) už dlhšie klesá. To by mohlo signalizovať začiatok tzv. altseason, obdobia, keď kapitál prúdi z Bitcoinu do menších kryptomien v snahe o vyššie výnosy. Historicky tento vzorec často označuje neskorú, euforickú fázu býčieho trhu, po ktorej nasleduje nárast volatility a panika.
Ethereum (graf D1)
Pri pohľade na graf vidíme silný uptrend, pričom indikátor RSI sa blíži hodnote 80 bodov, čo signalizuje prekúpené podmienky. Cena ETH sa nachádza v zóne potenciálne silnej ponuky (maximá z roku 2021) a ak sa jej podarí preraziť nad 4 800 USD, otvorí sa cesta k 5 000 USD a vyššie.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Farside
