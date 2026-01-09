Graf dňa: Oživenie striebra čelí predajnému tlaku zo strany BCOM 🚨

Striebro dnes posilnilo o viac než 1,5 %, pričom spotový trh zostáva napätý. Treba však poznamenať, že nejde o jediný katalyzátor, ktorý môže ovplyvniť ďalší vývoj trendu. Úrokové sadzby pri požičiavaní striebra momentálne dosahujú 7,3 %, no na jeseň boli násobne vyššie a v posledných týždňoch mierne klesli.
- Pri pohľade na podporujúce fundamenty – štrukturálny deficit, silný priemyselný dopyt (zvýšený vďaka dátovým centrám a širšej technologickej expanzii), prebiehajúcu rely zlata a geopolitické napätie (Ukrajina, Irán) – nie je vylúčené, že by sa striebro mohlo posunúť k hornému okraju rastového kanála, približne na 82 USD za uncu.
- Na druhej strane, kľúčovým krátkodobým rizikom je potenciálne rebalansovanie komoditných fondov, ktoré sledujú široké benchmarky, ako napríklad Bloomberg Commodity Index (BCOM). Po nedávnej rely tieto fondy údajne znížili váhu striebra v nákupnom mixe z približne 9 % na menej než 3,5 %, v niektorých odhadoch až na 1,5 %. Rebalančné obdobie prebieha od 8. do 14. januára a môže viesť k predaju v objeme približne 4 až 7 miliárd USD, čo by mohlo zvýšiť volatilitu o niekoľko až viac než desať percent.
Okrem rebalansovania predstavuje ďalší protivietor americký dolár. Dolár v poslednom období posilňuje, a údaje naznačujú, že Fed môže zostať opatrný pri znižovaní sadzieb v prvej polovici roka 2026. Tento efekt je však čiastočne tlmený holubičími faktormi zo strany americkej administratívy a Donalda Trumpa, vrátane navrhovaného nákupu MBS v hodnote 200 miliárd USD a nového návrhu rozpočtu Pentagonu na úrovni 1,5 bilióna USD. Financovanie dodatočných „nadnormálnych“ 500 miliárd USD by bolo pre USA náročné bez ďalšieho prehlbovania deficitu.
Striebro (H1, D1)
Striebro pokračuje v raste, keď prekročilo kľúčové úrovne EMA200 a EMA50 (červená a oranžová línia). Potenciálny pohyb k hornému okraju cenového kanála znamená priestor na rast približne o 5 % od aktuálnych úrovní. Zároveň však širší trhový obraz naznačuje, že po takej silnej rely sa môže začať objavovať tlak na výber ziskov.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
