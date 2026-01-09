Meď opäť v kurze: Rely na kovy pokračuje štvrtý týždeň po sebe

- Ceny medi, hliníka a niklu rastú, čo podporuje štvrtý rastový týždeň v rade.
- Meď sa obchoduje blízko historického maxima, pričom výhlaď naznačuje pokles v druhej polovici roka.
- Americké clá by mohli výrazne ovplyvniť trh s meďou – aktuálne ženú dopyt, no v budúcnosti môžu spôsobiť obrat.
- Špekulácie o fúzii Rio Tinto a Glencore naznačujú ďalšiu konsolidáciu v ťažobnom sektore.
- Ceny medi, hliníka a niklu rastú, čo podporuje štvrtý rastový týždeň v rade.
- Meď sa obchoduje blízko historického maxima, pričom výhlaď naznačuje pokles v druhej polovici roka.
- Americké clá by mohli výrazne ovplyvniť trh s meďou – aktuálne ženú dopyt, no v budúcnosti môžu spôsobiť obrat.
- Špekulácie o fúzii Rio Tinto a Glencore naznačujú ďalšiu konsolidáciu v ťažobnom sektore.
Ceny medi, hliníka a niklu dnes opäť vzrástli, čím podporili štvrtý týždeň po sebe rastúci trend na trhu so základnými kovmi. Za rastom stoja najmä obavy z obmedzenej ponuky a zvýšený záujem investorov o komodity ako ochranu proti inflácii a geopolitickým rizikám.
Meď sa obchodovala za 12 856 USD za tonu, teda veľmi blízko historického maxima, ktoré bolo dosiahnuté začiatkom tohto týždňa. Hliník a nikel si pripísali viac než 1 %, pričom nikel zaznamenal v posledných dňoch prudký výkyv – najskôr rast na 19-mesačné maximum, následne korekciu v dôsledku neistoty okolo ťažby v Indonézii.
Analytici Goldman Sachs zvýšili svoju predikciu ceny medi pre prvú polovicu roka na 12 750 USD za tonu, no zároveň očakávajú, že v druhej polovici roka dôjde k poklesu cien. Podľa banky k súčasnému rastu prispieva tzv. „prémia z nedostatku“, keďže sa zásoby mimo USA znižujú. Špekulácie o možnom americkom dovoznom cle vedú k masívnemu presunu medi na americký trh, čo ďalej napína globálne dodávateľské podmienky.
Goldman zároveň upozorňuje, že ak by skutočne došlo k zavedeniu ciel, mohlo by to ukončiť americké hromadenie zásob a následne spôsobiť ochladenie trhu. Aj preto banka nepredpokladá, že by sa ceny nad 13 000 USD za tonu udržali dlhodobo.
Záujem o základné kovy posilňujú aj špekulácie o možnom spojení ťažobných gigantov Rio Tinto a Glencore. Tento krok by mohol vytvoriť najväčšiu ťažobnú spoločnosť na svete a ďalej zintenzívniť globálny boj o kontrolu nad strategickými surovinami, najmä meďou, ktorá je kľúčová pre zelenú transformáciu.
Graf COPPER (H4)
Aktuálne sa cena medi pohybuje okolo 12 806 USD, čo je blízko Fibonacciho retracementu 23,6 % (12 702 USD), a trh tak testuje, či sa udrží nad touto úrovňou. Trend zostáva aj napriek korekcii býčí, čo potvrdzuje stále rastúci SMA 100 (11 749 USD), ktorý je hlboko pod aktuálnou cenou. Momentum síce oslabilo, no zostáva v kladných hodnotách. CCI (Commodity Channel Index) sa stabilizoval tesne nad nulou (10,5), čo naznačuje, že výpredaj bol krátkodobý a trh môže znovu nabrať silu. Objem obchodov v posledných sviečkach poukazuje na zvýšenú aktivitu počas odrazu od EMA 50, čo môže signalizovať návrat kupujúcich na trh.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trhy na konci týždňa opäť získavajú optimizmus
Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (09.01.2026)
US OPEN: Investori zostávajú opatrní v čase neistoty
BREAKING: Zamestnanosť v Kanade prekonala očakávania! 🍁📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.