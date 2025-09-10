📣EURUSD na úrovni 1,17 pred zasadnutím ECB

Európska centrálna banka oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách vo štvrtok 11. septembra, po ktorom bude nasledovať tlačová konferencia prezidentky Christine Lagardeovej.
ECB sa vracia z letnej prestávky na zasadnutie o menovej politike. Vzhľadom na silný ekonomický stav eurozóny a stabilizovanú infláciu v blízkosti cieľa je pravdepodobnosť ďalšieho znižovania sadzieb nízka. Očakáva sa, že komunikácia bude podobná ako počas júlovej tlačovej konferencie, hoci niektoré témy môžu vyvolať posilnenie alebo oslabenie eura.
ECB blízko inflačného cieľa
Inflácia v eurozóne prestala klesať, čo je trend pozorovaný vo viacerých kľúčových členských štátoch. Táto stabilizácia dáva ECB väčší manévrovací priestor a znižuje tlak na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky. Depozitná sadzba na úrovni 2,0 % navyše poskytuje rezervu pre prípad, že by sa objavili významné hospodárske problémy.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Mnohí analytici naznačujú, že ECB by mohla prehodnotiť znižovanie sadzieb neskôr v tomto roku, najmä ak by obchodná dohoda so Spojenými štátmi viedla k ďalšiemu poklesu inflácie a silné euro by tento trend ešte urýchlilo. Zatiaľ je však tento scenár predčasný – no prípadná zmienka Lagardeovej o takejto možnosti by mohla euro oslabiť.
Inflácia v eurozóne sa mierne odrazila od 2 %, no projekcie ECB naznačujú, že cieľ bude v strednodobom horizonte dosiahnutý. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Na druhej strane sme v poslednom období zaznamenali mierne oslabenie maloobchodných tržieb, aj keď v reálnom vyjadrení sme sa vrátili na vysoké úrovne z roku 2021. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Spotrebiteľská dôvera sa v posledných mesiacoch pokúšala o oživenie, no momentálne opäť klesá. Nevidíme návrat na úrovne spokojnosti spotrebiteľov z rokov 2016–2020. Maloobchodné tržby medziročne rastú podobným tempom ako v tom období, no je dôležité upozorniť na nízku porovnávaciu základňu z minulého roka. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Ekonomický výhľad neposkytuje dôvod na predčasné zníženie sadzieb
Podnikateľská aktivita v eurozóne zaznamenáva postupné a utlmené rozširovanie, napriek pretrvávajúcim obavám z poklesu zahraničného dopytu v dôsledku colných opatrení Donalda Trumpa a fiskálnych výziev v Európe. Podľa augustových údajov PMI sa situácia zlepšila vo výrobe aj v sektore služieb, hoci trendy sa v hlavných ekonomikách EÚ líšia.
Vo Francúzsku je optimizmus podporený najvyšším rastom zamestnanosti za viac než rok, no firmy varujú, že nové dane pre podniky, navrhované premiérom, povedú najmä k prepúšťaniu. Naopak, v Nemecku došlo k jasnému poklesu objednávok, pričom kombinácia slabej domácej spotreby a vysokých miezd núti firmy k významným reštrukturalizáciám.
Napriek tomu ústup obchodnej neistoty, postupné oživenie podnikateľského sektora vďaka menej reštriktívnej menovej politike a stabilný inflačný výhľad legitimizujú aktuálnu pauzu ECB.
Podnikateľská aktivita v Európe zostáva na hrane expanzie, stále ďaleko od dynamiky potrebnej na jasné zlepšenie nálady. Napriek tomu pozorujeme zreteľné zlepšenie oproti vývoju pred niekoľkými mesiacmi. Zdroj: XTB Research, Macrobond data
Trh očakáva stabilitu a potenciálne zníženie sadzieb od decembra
Trhové očakávania naznačujú, že k zmene sadzieb nedôjde ani vo štvrtok, ani v októbri. Mierne vyššia pravdepodobnosť sa prisudzuje septembru, a preto akékoľvek holubičie vyjadrenia môžu zvýšiť očakávania ohľadom decembrového zníženia sadzieb. Trh však nepočíta s úplným znížením pred polovicou budúceho roka.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Situácia na EURUSD
Najdôležitejší menový pár sveta začal týždeň rastom až k úrovni 1,18, čo je najvyššia hodnota od konca júla. Volatilita páru zreteľne klesla, keďže tlak na americký dolár sa zmiernil v dôsledku obchodnej vojny. Rozdiel medzi menovými politikami ECB a Fedu je momentálne veľmi malý. ECB je so svojou úrokovou sadzbou spokojná a hoci ekonomika nie je v ideálnej forme, riziko recesie je zatiaľ nízke.
Naopak, v USA sa Fed pripravuje na celý cyklus znižovania sadzieb a trh práce vysiela mimoriadne negatívne signály. Šanca, že kurz EURUSD dosiahne v tomto roku úroveň 1,20, zostáva reálna – hoci geopolitika môže opäť zohrávať dôležitú rolu. V prípade, že by sa konflikt s Ruskom v Európe vyhrotil, euro a ďalšie regionálne meny by mohli stratiť hodnotu. Ak však bude kurz reagovať predovšetkým na ekonomické a menovopolitické faktory, potom môže aktuálny rastový trend v kanáli pokračovať.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.