⏫EURUSD vystúpil nad 1,1700

Zlepšujúci sa výhľad pre euro a slabší dolár posúvajú najdôležitejší menový pár sveta na štvoročné maximum.

Za zmienku stojí, že od tohtoročných miním na začiatku roka posilnil menový pár EURUSD približne o 15 % na aktuálne úrovne. Takéto výrazné pohyby na devízovom trhu sú mimoriadne zriedkavé, pričom sme len v polovici roka. Rastúci počet výhľadov teraz predpovedá udržateľné prelomenie úrovne 1,20, no stojí za to zvážiť, čo tento silný rast spôsobilo a aké faktory môžu ovplyvniť budúcu volatilitu.

Všeobecná slabosť dolára

Pri pohľade na vývoj páru EURUSD vidíme výrazné pohyby. Ak však porovnáme euro s inými menami, volatilita nie je taká výrazná. Hoci sa výhlaď pre európsku ekonomiku zlepšil — aj napriek obavám z obchodnej vojny a vojny na Ukrajine — hlavným ťahúňom rastu bol oslabený americký dolár.



Zmeny hlavných svetových mien voči euru od začiatku tohto roka.

Ako vidno, nie je veľa mien, ktoré voči euru posilnili, no zároveň, okrem dolára a mien rozvíjajúcich sa trhov, nevidíme výraznú slabosť.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Tento rok americký dolár oslabuje kvôli výraznej politickej neistote okolo Donalda Trumpa. Dolár stráca postavenie bezpečného prístavu, čo sa prejavuje aj vo zvýšených výnosoch štátnych dlhopisov. V prostredí fiškálnej neistoty agentúra Moody’s nedávno znížila rating USA z najvyššej úrovne AAA, čo znamená, že žiadna veľká ratingová agentúra už nepovažuje americký dlh za špičkový.

Hoci americký dlh zostáva robustný a – čo je kľúčové – je stále najväčší a najobchodovanejší, centrálne banky pristupujú k doláru opatrnejšie a zvyšujú svoje zlaté rezervy. Za posledné tri roky centrálne banky ročne pridávali približne 1 000 ton zlata.

Napriek vysokým úrokovým sadzbám v USA dolár stráca silu. K oslabeniu prispieva aj to, že Trump spochybňuje pozíciu šéfa Fedu Jeromea Powella. Wall Street Journal teraz naznačuje, že nový šéf Fedu by mohol byť vybraný už na jeseň, čo by mohlo oslabiť Powellovu autoritu po zvyšok jeho funkčného obdobia, ktoré končí budúci rok.





Rozklad faktorov ovplyvňujúcich vývoj menového páru.

Ako možno vidieť, tzv. „reziduálny“ faktor v súčasnosti podporuje posilňovanie páru, zatiaľ čo ešte pred niekoľkými mesiacmi prispieval k jeho oslabovaniu.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zlepšujúci sa výhľad pre euro

Ekonomické údaje z USA boli v posledných mesiacoch zmiešané, čo dokazuje napríklad relatívne nízky index prekvapení, ktorý zostavujú inštitúcie ako Citi. Naproti tomu rovnaký index pre eurozónu zostáva na pomerne vysokej úrovni. Tento rozdiel jasne favorizuje euro a navyše existuje priestor na ďalšie zhoršenie v USA a zlepšenie v eurozóne.





Indexy ekonomických prekvapení a EUR/USD

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Úrokové sadzby v eurozóne pravdepodobne nebudú ďalej znižované, zatiaľ čo v USA je zníženie pravdepodobnejšie. Stojí však za zmienku, že sadzby v eurozóne sú výrazne nižšie, čo by malo pomáhať ekonomike.

Na druhej strane v USA môžu sadzby zostať dostatočne vysoké na to, aby brzdili ekonomickú aktivitu. Na tento problém upozornil aj Donald Trump.





Výhľad rastu v Európe sa tento rok výrazne zlepšuje, zatiaľ čo v Spojených štátoch sa zhoršil, najmä v dôsledku Trumpových colných opatrení.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výrazná diskusia sa vedie aj o spoločnom vydávaní dlhopisov v eurozóne. História ukazuje, že spoločný fond obnovy vo výške 750 miliárd eur, vytvorený na začiatku pandémie, mal veľmi pozitívny dopad na euro. V prípade možnej novej emisie spoločných dlhopisov eurozóny – s financovaním obrany a infraštruktúry – by poptávka po bezpečných európskych aktívach mohla zvýšiť záujem aj o samotnú menu, nehovoriac o stimulácii hospodárskeho rastu.

Podľa agentúry Bloomberg euro v roku 2020 posilnilo o 15 %, a rozhodnutie o spoločnom zadlžení by mohlo ohroziť status amerického dlhu a viesť k ďalšiemu rastu EUR/USD, potenciálne až k úrovni 1,40, ktorá naposledy nastala v roku 2011.





EUR/USD nezažil taký dynamický rast od roku 2020. Napriek tomu aktuálny výnosový spread nepodporuje takéto vysoké ocenenie, hoci treba pripomenúť, že vysoké výnosy v USA momentálne nie sú priaznivé ani pre dolár, ani pre ekonomiku, vzhľadom na potrebu obsluhy obrovského dlhu pri vysokých úrokoch.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Slabé leto pre dolár?

Z historického pohľadu je júl pre dolár slabým mesiacom. Táto sezónnosť, odvodená z posledných 20 rokov, sa potvrdila aj pri vlaňajšej volatilite. Je však dôležité si uvedomiť, že júl a august tohto roka budú mimoriadne dôležité pre vývoj menového trhu.

9. júla vyprší platnosť pozastavenia recipročných ciel , čo by mohlo viesť k novým obchodným dohodám, ktoré by mohli dolár podporiť .

V auguste sa očakáva dosiahnutie dlhového stropu USA. Hoci táto udalosť predstavuje riziko pre dolár, je veľmi pravdepodobné, že limit bude nakoniec navýšený.

Júl je sezónne slabým mesiacom pre dolár, no stojí za zmienku, že tohtoročná slabosť dolára je najvýraznejšia za posledných 20 rokov.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD: Technický pohľad

Menový pár EURUSD prerazil nad úroveň 1,16, po prekonaní predchádzajúcich kľúčových rezistencií na 1,1250 a 1,1450.

Ďalšia významná rezistencia sa nachádza okolo 1,19, následne 1,23, teda v blízkosti maxím z roku 2021.

Za zmienku stojí, že aktuálny rast EURUSD zodpovedá pásmu z rokov 2022/2023, no zatiaľ neprišlo k plnému dokončeniu rastovej vlny, ktorá sa začala na začiatku rokov 2022 a 2020.





Zdroj: xStation5

