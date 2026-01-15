Experimentálny liek pozastavený❓💊 Akcie Disc Medicine strácajú až 7 % 🚨

Akcie Disc Medicine (IRON.US) dnes klesli o viac než 7 % po zverejnení článku agentúry Reuters o zrýchlenom schvaľovacom programe FDA. Hlavným dôvodom poklesu je pozastavenie regulačného preskúmania vlajkového lieku spoločnosti – bitopertinu – kvôli vážnym obavám o jeho účinnosť a riziko zneužitia. Rozhodnutie regulačných orgánov bolo odložené o dva týždne, na 10. februára 2026, čo je jasný varovný signál pre kapitálový trh.
❗ Čo sa stalo – podrobnosti rozhodnutia FDA
FDA pozastavila hodnotenie bitopertinu v rámci „National Priority Voucher Programu“ – zrýchleného schvaľovacieho režimu, ktorý bol zavedený počas prvej vlády Donalda Trumpa v júni 2025.
Program sľuboval rozhodnutia do 1–2 mesiacov, čím by sa proces mohol skrátiť o 4–6 mesiacov oproti štandardu.
Bitopertin je experimentálny liek určený pre pacientov so zriedkavým krvným ochorením, ktoré spôsobuje extrémnu citlivosť na slnečné svetlo. Regulátori identifikovali tri hlavné problémy:
-
Metodológia výskumu:
FDA spochybňuje, či je „bezbolestný čas v uvoľnenom vonkajšom prostredí“ ako sekundárny cieľ klinickej štúdie štatisticky spoľahlivým ukazovateľom účinnosti, alebo iba odráža lepší psychický stav pacientov. Agentúra žiada dodatočné údaje založené na biomarkeroch, ktoré by potvrdili, že pokles toxických metabolitov vedie k merateľným terapeutickým prínosom.
-
Potenciál zneužitia:
Oddelenie FDA pre klasifikáciu návykových látok vykonáva dodatočné analýzy s cieľom vyhodnotiť riziko zneužitia bitopertinu. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe, ale varovania zo strany regulačných úradov môžu viesť k osobitným obmedzeniam distribúcie.
🧠 Kontext – problém presahuje Disc Medicine
Disc Medicine nie je jediná postihnutá spoločnosť. Takmer súbežne musela Sanofi (SAN.FR) čeliť pozastaveniu hodnotenia lieku Tzield (na liečbu diabetu 1. typu).
Toto rozhodnutie je ešte závažnejšie, keďže FDA uvádza úmrtia pacientov a vážne nežiaduce účinky, vrátane záchvatov (december 2024 a september 2025) a tromboembolických komplikácií (máj 2025).
Trumpov voucher program sa ukazuje byť oveľa prísnejší, než sa pôvodne očakávalo. Doteraz bol schválený len jeden liek – generické antibiotikum, hoci FDA v októbri 2025 oznámila účasť 18 prípravkov. Väčšina hodnotení je naplánovaná na rok 2026 a ďalšie dve na roky 2027–2028.
📉 Reakcia trhu a postoj spoločnosti
CEO John Quisel pre Reuters uviedol, že bitopertin vykazuje „silný bezpečnostný profil a viacnásobné prínosy pre pacientov“. Poukázal na výrazný pokles toxických metabolitov (primárny cieľ dvoch štúdií fázy II) a znižovanie fototoxických reakcií. Optimistický postoj CEO však trh nepresvedčil. Pozastavenie zo strany FDA je pre investorov jasným rizikovým signálom – schválenie nie je isté a najbližšie dva týždne môžu byť len začiatkom dlhšieho procesu. História ukazuje, že ak regulátor spochybní metodológiu alebo riziko zneužitia, schvaľovací proces sa často výrazne predlžuje.
🔍 Dopad na celý sektor
Tento prípad je dôležitý pre celý biotechnologický a farmaceutický sektor. Voucher program bol investormi vnímaný ako možnosť rýchleho zisku, no dnešné pozastavenia ukazujú, že FDA nebude robiť kompromisy, bez ohľadu na politický tlak. Akcie Disc Medicine dnes oslabujú a dostávajú sa do dôležitých technických zón podpory definovaných 200-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom. Reakcia trhu v tomto pásme môže rozhodnúť, či bude pokles pokračovať, alebo dôjde k obratu.
Zdroj: xStation
