Exxon Mobil prepustí 2 000 zamestnancov – ropní giganti reagujú na pokles cien a konsolidáciu

Exxon Mobil oznámila, že prepustí až 2 000 zamestnancov po celom svete, čo predstavuje približne 3–4 % jej globálnej pracovnej sily. Tento krok je súčasťou širšej reštrukturalizácie a úsilia o zvýšenie efektivity, ktoré prebieha po akvizícii spoločnosti Pioneer Natural Resources v hodnote 60 miliárd USD.
Spoločnosť uviedla, že cieľom je zjednotiť tímy a prispôsobiť prevádzkový model tak, aby bol efektívnejší. Už skôr firma oznámila, že v Texase zruší takmer 400 pracovných miest.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zmeny sa netýkajú len materskej spoločnosti Exxon – kanadská Imperial Oil, v ktorej má Exxon významný podiel, plánuje zrušiť 20 % pracovných miest a zatvoriť kancelárie v Calgary.
Hromadné prepúšťanie zasahuje celý energetický sektor.
Chevron oznámil zníženie počtu zamestnancov o 15–20 %, BP prepustí viac než 5 % pracovníkov a ConocoPhillips plánuje znížiť stavy až o štvrtinu. V USA sa podľa štatistík z Texasu počet pracovných miest v ťažbe ropy a plynu počas prvého polroka znížil o 4 700.
Sektor zápasí s klesajúcimi cenami ropy – benchmark Brent klesol od začiatku roka o 10,5 %, čo je dôsledok vyššej produkcie zo strany OPEC+ a neistoty ohľadom dopytu, ktorú zhoršuje aj obchodná politika USA. Aktivita v ťažobných štátoch ako Texas, Louisiana a Nové Mexiko mierne oslabila, pričom investičné rozhodnutia sa často odkladajú kvôli vysokej volatilite cien.
Exxon zamestnávala ku koncu roka 2024 približne 61 000 ľudí. Vzhľadom na pokračujúcu konsolidáciu v sektore a tlak na efektivitu možno očakávať ďalšie znižovanie počtu zamestnancov naprieč ropným priemyslom.
Graf XOM.US (D1)
Akcie spoločnosti Exxon Mobil sa aktuálne obchodujú za 114,19 USD, pričom sa udržujú nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 111,69 USD a SMA 100 na úrovni 109,63 USD. Táto technická konfigurácia potvrdzuje pozitívny trend a podporuje býčí sentiment. RSI sa nachádza na úrovni 54,6, čo signalizuje neutrálne pásmo a naznačuje, že cena má priestor na ďalší rast bez toho, aby bola prekupená. MACD sa nachádza nad signálnou líniou a histogram zostáva kladný, čo poukazuje na silu nákupného momenta.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.