Exxon verí v rast dopytu po LNG v Číne, obzerá sa po nových trhoch v Ázii, Afrike aj Latinskej Amerike

Na konferencii Gastech v Miláne sa Exxon Mobil vyjadril optimisticky ohľadom budúceho dopytu po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) v Číne, a zároveň potvrdil záujem o rozšírenie svojich aktivít na nové rozvojové trhy naprieč Áziou, Afrikou a Latinskou Amerikou.
Podľa Andrewa Barryho, viceprezidenta pre globálny LNG marketing a predsedu trhového rozvoja Exxon Mobil LNG, Čína zostáva kľúčovým rastovým trhom, aj napriek tomu, že nedávno uzavrela nové plynové dohody s Ruskom, vrátane rozšírenia dodávok cez plynovod Sila Sibíri a plánovanej výstavby Sila Sibíri 2.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Globálny rast dopytu po LNG
Exxon očakáva, že celosvetový dopyt po zemnom plyne vzrastie do roku 2050 o viac než 20 % oproti úrovniam z roku 2024, najmä vďaka odklonu od uhlia v priemysle a rastúcej spotrebe elektriny v rozvojových krajinách.
Nové cieľové trhy
Barry uviedol, že Exxon aktívne rokuje o možných investíciách v regiónoch, kde existuje silný dopyt po LNG, no zatiaľ chýba potrebná infraštruktúra. Medzi hlavné potenciálne trhy patria:
-
Ázia: Vietnam, Thajsko, Filipíny
-
Afrika: Juhoafrická republika
-
Latinská Amerika: Kolumbia
Tieto rozšírenia by mali podporiť rast Exxonu v regiónoch, kde je dekarbonizácia a energetická transformácia ešte len v začiatkoch.
Ponuka dobehne dopyt
Napriek obavám z nadbytku LNG na trhu po spustení nových projektov v Katare a USA, Barry uviedol, že dopyt bude zodpovedať novej ponuke. Exxon sa spolieha na to, že rýchly rast nových aplikácií LNG (napr. nákladná doprava, lodná preprava) absorbuje nové kapacity.
Kľúčový projekt Golden Pass
Jedným z hlavných príspevkov Exxonu do globálnej ponuky LNG je projekt Golden Pass v Texase, vyvíjaný spoločne s QatarEnergy:
-
Investícia: 10 miliárd USD
-
Kapacita: 18 miliónov ton LNG ročne
-
Stav dokončenia: prvý vlak (Train 1) je hotový z 97 %
-
Prvé dodávky: očakávané koncom roku 2025
Graf XOM.US (D1):
Akcie spoločnosti Exxon Mobil sa aktuálne obchodujú na cene 111,52 USD a v posledných dňoch predviedli oživenie, ktoré je podporené udržaním nad kľúčovými kĺzavými priemermi. Cena sa teraz nachádza nad EMA 50 (110,00 USD) aj SMA 100 (108,61 USD), čo potvrdzuje technické býčie nastavenie.
Z hľadiska cenovej štruktúry akcie zostávajú v širšom bočnom trende, no prierazy nad kĺzavé priemery môžu naznačovať nástup rastovej fázy. Kľúčová rezistencia je v pásme 113,40–114,00 USD, kde trh v minulosti opakovane zlyhal. Naopak, podpora sa nachádza okolo 110 USD, teda na úrovni EMA 50.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.