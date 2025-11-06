Exxon vstupuje do Grécka

- Exxon vstupuje na grécky trh novým prieskumom plynu v oblasti Block 2.
- Projekt odráža stratégiu USA nahradiť ruský plyn v Európe.
- Prvé vrty sa očakávajú v rokoch 2026–2027, prvé dodávky plynu najskôr v 30. rokoch.
- Plyn by mohol prúdiť do Grécka aj do Európy cez plynovod TAP.
- Exxon vstupuje na grécky trh novým prieskumom plynu v oblasti Block 2.
- Projekt odráža stratégiu USA nahradiť ruský plyn v Európe.
- Prvé vrty sa očakávajú v rokoch 2026–2027, prvé dodávky plynu najskôr v 30. rokoch.
- Plyn by mohol prúdiť do Grécka aj do Európy cez plynovod TAP.
Americký energetický gigant Exxon Mobil oznámil novú dohodu o prieskume zemného plynu vo vodách pri gréckom pobreží, čím výrazne rozširuje prítomnosť USA vo východnom Stredomorí. V čase, keď sa Európa snaží nahradiť ruské energetické dodávky, ide o strategický krok s geopolitickým presahom.
Exxon bude spoločne s izraelsko-britskou spoločnosťou Energean a gréckou Helleniq Energy skúmať ťažbu plynu v oblasti Block 2 západne od Grécka.
Exxon získa 60 % podiel, Energean 30 % a Helleniq 10 %. Prieskum bude do ukončenia fázy vrtných testov riadiť Energean, následne – v prípade priaznivých výsledkov – prevezme vedenie projektu Exxon.
Prvé vrty sú naplánované na koniec roka 2026 alebo začiatok 2027. Podľa viceprezidenta globálneho prieskumu Exxonu, Johna Ardilla, by pri priaznivom vývoji mohol plyn začať prúdiť na začiatku 30. rokov. Odhadované investície sa pohybujú medzi 50 až 100 miliónmi dolárov.
Dohoda prichádza v čase, keď USA usilujú o väčší podiel na európskom energetickom trhu. Americký minister energetiky Chris Wright uviedol, že cieľom Spojených štátov je nahradiť všetok ruský plyn, ktorý smeroval do západnej Európy: „Každá molekula, ktorú Rusko nepredá do Európy, zostane v krajine – a mimo vojnového rozpočtu Kremľa.“
Projekt by mohol zásobovať nielen grécky trh, ale aj nadviazať na plynovod TAP, ktorý spája Kaspické more s Talianskom cez Grécko a Albánsko.
To zdôrazňuje úlohu Grécka ako tranzitného energetického uzla pre Európu.
USA v júli prisľúbili dodávať do Európy energiu v hodnote 250 miliárd dolárov ročne počas troch rokov – vrátane ropy, LNG a jadrových technológií. Nová dohoda v Grécku je ďalším krokom v tejto širšej stratégii.
Graf XOM.US (D1)
Akcie spoločnosti Exxon Mobil sa aktuálne obchodujú za 113,66 USD. Cena sa drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (113,04 USD) a SMA 100 (111,76 USD), čo potvrdzuje technickú podporu a pretrvávajúci pozitívny sentiment investorov. RSI sa nachádza na úrovni 50,8, čo signalizuje neutrálnu zónu – bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US OPEN: Trh na konci týždňa pokračuje v poklese
TPG predložila záväznú ponuku na jednotku Nexi v hodnote 1 miliardy eur
Newmont po akvizícii Newcrestu prepustil 16 % zamestnancov, reštrukturalizácia má znížiť náklady
CNH Industrial znižuje výhľad zisku – slabý dopyt a clá zrazili akcie o viac než 12 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.