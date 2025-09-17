FedEx očakáva pokles zisku kvôli novým colným pravidlám na balíky z Číny a ďalších krajín

Spoločnosť FedEx čelí negatívnemu vplyvu na zisk za uplynulé štvrťroky kvôli zrušeniu výnimky „de minimis“, ktorá predtým umožňovala dovoz balíkov v hodnote do 800 USD bez colných poplatkov. Túto zmenu inicioval prezident Donald Trump a vstúpila do platnosti 2. mája pre Čínu a Hongkong, následne 29. augusta aj pre zvyšok sveta.
Tieto výnimky sa týkali približne 1,4 miliardy balíkov ročne, pričom asi tri štvrtiny pochádzali práve z Číny a Hongkongu. FedEx, ktorý je silne zameraný na leteckú prepravu zásielok z Ázie do USA, tak čelí priamemu zásahu do svojho podnikania. Finančný riaditeľ spoločnosti, John Dietrich, už v auguste odhadol stratu spôsobenú novými clami na približne 170 miliónov USD za posledné štvrťroky – čo zodpovedá približne 0,8 % z celkových tržieb.
Analytici Deutsche Bank a Morgan Stanley upozorňujú, že dopad na výnosy môže byť väčší, než trh očakáva, najmä ak dôjde k ďalšiemu poklesu objemu zásielok od e-retailerov ako Temu alebo Shein, ktorí boli od týchto výnimiek plne závislí. UPS už skôr oznámil pokles priemerného denného objemu zásielok o takmer 35 % počas mája a júna v dôsledku rovnakých opatrení.
Akcie FedEx sa aktuálne obchodujú okolo 228 USD, pričom za posledný rok oscilujú v širokom pásme 194–308 USD, čo odráža neistotu spojenú s americkou colnou politikou. Očakáva sa, že spoločnosť nevydá celoročný výhlaď, čo ešte viac zvyšuje napätie pred zverejnením výsledkov.
Zároveň s tým, ako sa blíži vianočná sezóna, ktorá tradične prináša nárast dopytu po leteckej preprave, zostáva dopyt po nákladnej preprave aj naďalej utlmený – najmä zo strany priemyselných zákazníkov a výrobcov.
FedEx môže čiastočne kompenzovať stratu vďaka bonitnejším zákazníkom, ktorí naďalej nakupujú tovar v hodnotách blízkych pôvodnému limitu 800 USD. Spoločnosť by tiež mohla získať časť trhu od poštových operátorov, ktorí v súčasnosti čelia výzvam spojeným s rýchlym zavádzaním systémov na výber ciel.
Celkovo však koniec výnimiek „de minimis“ prináša nový tlak na sektor prepravy, najmä pre firmy silno zapojené do globálneho e-commerce z Ázie.
Graf FDX.US (D1)
Akcie FedEx sa aktuálne obchodujú na úrovni 227,59 USD a už niekoľko týždňov sa pohybujú v úzkom konsolidačnom pásme, bez výrazného smeru. Cena sa nachádza medzi kĺzavými priemermi – EMA 50 (228,15 USD) a SMA 100 (225,88 USD), čo potvrdzuje neutrálne technické nastavenie. RSI na úrovni 49,5 poukazuje na rovnováhu medzi kupcami a predávajúcimi – teda žiadne extrémne trhové podmienky.
Cena FDX sa od júna pohybuje viac-menej horizontálne, bez jasného prielomu nad predchádzajúce maximá alebo minimá. Krátkodobo zostáva rozhodujúca oblasť okolo 228–230 USD ako rezistencia, zatiaľ čo úroveň 223–224 USD môže fungovať ako podpora.
Zdroj: xStation5
