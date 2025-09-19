FedEx prekvapil Wall Street silným ziskom napriek obchodným prekážkam

Akcie spoločnosti FedEx posilnili v predobchodnej fáze v piatok o 5 %, potom čo firma oznámila lepšie než očakávané výsledky za štvrťrok. Investorov potešil rast zisku aj tržieb, a to aj napriek pretrvávajúcim neistotám spojeným s globálnymi clami a ukončením výnimky „de minimis“ pre nízko oceňované zásielky.
FedEx dokázal ochrániť svoju ziskovosť vďaka agresívnemu znižovaniu nákladov – odstavil časť flotily lietadiel, uzavrel niektoré prevádzky a zlúčil vybrané divízie. Tieto opatrenia sú súčasťou širšieho úsporného plánu v hodnote 1 miliardy USD pre fiškálny rok končiaci v máji 2026.
Prevádzková marža vzrástla z 5,2 % na 6 %, čo odráža zlepšujúcu sa efektivitu aj odolnosť amerického spotrebiteľského dopytu. K pozitívnemu výsledku prispel aj 5 % nárast domáceho priemerného denného objemu zásielok.
Napriek obavám z dopadov zmien colnej politiky, ako je ukončenie výnimky „de minimis“, FedEx oznámil medziročný nárast upraveného zisku na akciu z 3,60 USD na 3,83 USD, zatiaľ čo analytici očakávali pokles.
Spoločnosť priznala, že globálne colné opatrenia a koniec výnimky pre zásielky z Číny a Hongkongu znížili tržby za prvý štvrťrok o 150 miliónov USD – a tento dopad by sa mal opakovať každý kvartál. Celkový vplyv obchodnej politiky na fiškálny rok 2026 odhaduje FedEx na 1 miliardu USD.
Aj napriek 3 % poklesu medzinárodných exportných objemov zaznamenal FedEx celkovo 4 % rast priemerného denného objemu zásielok a 2 % nárast tržieb na balík.
Akcie FedEx sa aktuálne obchodujú s P/E pomerom 11,83 na báze očakávaného 12-mesačného zisku, mierne pod konkurentom UPS (12,04). Obe spoločnosti však tento rok zaostávajú za širším trhom, čo súvisí so slabnúcim priemyselným dopytom a prechodom zákazníkov na lacnejšiu pozemnú prepravu.
Z pohľadu investorov výsledky ukazujú, že FedEx aj napriek makroekonomickým tlakom a regulačným zmenám nachádza efektívnu cestu, ako stabilizovať marže a udržať rast, čo z neho môže urobiť atraktívnejšiu investíciu aj v náročnom trhovom prostredí.
Graf FDX.US (D1)
Akcie spoločnosti FedEx sa aktuálne obchodujú na úrovni 226,51 USD, pričom cena sa stabilizovala v tesnej blízkosti kĺzavých priemerov SMA 100 (226,13 USD) a EMA 50 (228,00 USD). Po dlhodobom zostupnom trende, ktorý dominoval trhu od novembra 2024 až do marca 2025, sa akcie dostali do postupnej konsolidácie. V posledných týždňoch sa pohybujú prevažne do strany, bez výrazného trendu.
Zdroj: xStation5
