Ferrari sklamalo výhľadom: Akcie zaznamenali najväčší prepad od roku 2016

- Akcie Ferrari klesli o 14 %, čo je najviac od roku 2016.
- Spoločnosť zverejnila mierne zvýšený tohtoročný výhľad, no dlhodobo spomalila tempo rastu.
- Výhlaď EBITDA na rok 2030 (3,6 mld. EUR) zodpovedá len 6 % ročnému rastu, pričom predtým sa rátalo s 10 %.
- Ferrari znížilo cieľ pre elektromobily z 40 % na 20 % do roku 2030, pričom prvý elektrický model Elettrica má prísť v roku 2026.
- Akcie Ferrari klesli o 14 %, čo je najviac od roku 2016.
- Spoločnosť zverejnila mierne zvýšený tohtoročný výhľad, no dlhodobo spomalila tempo rastu.
- Výhlaď EBITDA na rok 2030 (3,6 mld. EUR) zodpovedá len 6 % ročnému rastu, pričom predtým sa rátalo s 10 %.
- Ferrari znížilo cieľ pre elektromobily z 40 % na 20 % do roku 2030, pričom prvý elektrický model Elettrica má prísť v roku 2026.
Akcie automobilky Ferrari NV sa dnes prepadli až o 14 %, čo predstavuje najväčší intradenný pokles od roku 2016. Dôvodom bola opatrná prognóza spoločnosti, ktorá nenaplnila očakávania investorov, aj keď došlo k miernemu navýšeniu tohtoročného výhľadu.
Na stretnutí s investormi v Maranelle Ferrari oznámilo, že tohtoročné tržby dosiahnu minimálne 7,1 miliardy eur, čo je len mierne zvýšenie oproti predchádzajúcemu cieľu 7 miliárd eur.
Upravený zisk EBITDA by mal byť minimálne 2,72 miliardy eur, predchádzajúci cieľ bol aspoň 2,68 miliardy eur.
Sklamanie však priniesla najmä dlhodobá vízia do roku 2030. Spoločnosť očakáva tržby 9 miliárd eur a EBITDA minimálne 3,6 miliardy eur, čo znamená ročný rast len 6 %. Pre porovnanie: v roku 2022 Ferrari predpokladalo 10 % ročný rast. Analytici, napríklad Tom Narayan z RBC Capital Markets, označili nový výhľad za príliš konzervatívny a trh na to reagoval veľmi negatívne.
Ferrari taktiež znižilo ambície v oblasti elektromobility. Kým v roku 2022 plánovalo, že do roku 2030 budú elektromobily tvoriť 40 % ponuky, teraz očakáva len 20 %.
Prvý čisto elektrický model Elettrica má mať premiéru už budúci rok, no očakávania rýchleho prechodu na elektrinu firma výrazne zmiernila.
Situáciu zhoršuje aj globálne ochladenie dopytu po luxusnom tovare, neistota okolo colných taríf a slabé výsledky v Číne, kde sa Ferrari zatiaľ nepodarilo obnoviť rast.
Graf RACE.US (D1)
Akcie Ferrari po zverejnení konzervatívneho výhľadu prudko oslabili a aktuálne sa obchodujú na úrovni 478,68 USD. Dostali sa tak tesne pod kľúčové technické úrovne, konkrétne klzavé priemery EMA 50 (479,65 USD) a SMA 100 (479,24 USD), ktoré doteraz fungovali ako podpora. Prerazenie týchto úrovní môže signalizovať oslabenie býčieho trendu a zvýšené riziko ďalšieho poklesu. RSI klesol na hodnotu 49,0, čo predstavuje neutrálnu zónu, no jeho klesajúci trend potvrdzuje rastúci predajný tlak. MACD sa nachádza pod signálnou líniou a vstúpil do negatívneho pásma (−3,02), čo ďalej potvrdzuje zhoršujúce sa momentum a prevahu medveďov.
Z technického hľadiska bude kľúčové sledovať, či sa cena dokáže vrátiť nad klzavé priemery, alebo dôjde k ich potvrdenému prerazeniu, čo by mohlo viesť k poklesu smerom k predchádzajúcim supportom v pásme 460–465 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic
Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a vstupuje do oblasti in vivo CAR‑T terapií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.