Ford a GM rokujú o záchrannom financovaní pre First Brands

- Ford a GM rokujú o finančnej injekcii pre svojho kľúčového dodávateľa First Brands, ktorý je v konkurze.
- Firma dodáva zásadné komponenty pre modely ako Ford F-150, čo zvyšuje tlak na rýchle riešenie.
- Financovanie bude pravdepodobne formou predplatby dielov, ktoré majú automobilky neskôr odobrať.
- First Brands už začala zatvárať niektoré prevádzky a aktívne hľadá strategických kupcov.
Ford a General Motors sa zapojili do intenzívnych rokovaní o záchrannom financovaní amerického dodávateľa autodielov First Brands Group, ktorý sa nachádza v konkurznom konaní podľa kapitoly 11. Podľa zdrojov denníka Financial Times majú automobilky záujem udržať firmu v prevádzke aspoň počas reorganizácie, aby nedošlo k prerušeniu výroby ich vozidiel.
Diskusie sa zameriavajú na predplatené dodávky dielov, čo by umožnilo First Brands získať potrebnú hotovosť a zároveň pokračovať v zásobovaní kľúčových výrobcov. Hoci sa na rokovaniach podieľa viacero automobiliek, najviac ohrozený je podľa dostupných informácií Ford, najmä z dôvodu závislosti na dodávkach komponentov stieračov pre model F-150, ktorý patrí medzi najpredávanejšie vozidlá v USA.
First Brands, so sídlom v štáte Ohio, v pondelok oznámila, že začala ukončovanie časti svojich severoamerických operácií, vrátane značiek Brake Parts, Cardone a Autolite, zatiaľ čo iné časti spoločnosti zostávajú v prevádzke. Firma zároveň aktívne hľadá kupcov – či už pre jednotlivé aktíva, alebo aj pre možný predaj celej spoločnosti.
Dodávateľ, ktorý podal návrh na ochranu pred veriteľmi v septembri 2025, priznal záväzky v rozsahu 10 až 50 miliárd USD, pričom majetok odhaduje na 1 až 10 miliárd USD. Celý reštrukturalizačný proces by mal byť ukončený buď predajom spoločnosti, alebo jej častí, čo by malo First Brands umožniť vystúpiť z bankrotu.
Ford (D1)
Akcie automobilky Ford sa aktuálne obchodujú na úrovni 13,47 USD, kde sa odrazili od kĺzavého priemeru EMA 50 (13,35 USD). Táto úroveň zatiaľ slúži ako dôležitá technická podpora. SMA 100 (12,78 USD) poskytuje ďalšiu oporu v prípade hlbšej korekcie. RSI sa nachádza na úrovni 50,2 bodu, čo signalizuje rovnováhu medzi nákupným a predajným tlakom. V krátkodobom horizonte je kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad EMA 50 – jej prelomenie by mohlo viesť k poklesu smerom k úrovni SMA 100.
Zdroj: xStation5
General Motors (D1)
Akcie GM sa obchodujú na úrovni 79,60 USD a podobne ako v prípade Fordu sa nachádzajú v tesnej blízkosti kĺzavého priemeru EMA 50 (77,63 USD). Táto úroveň zatiaľ zafungovala ako podpora a zastavila predchádzajúci mierny pokles. SMA 100 (69,97 USD) zostáva vzdialená, čo naznačuje silný strednodobý rastový trend. RSI sa nachádza na hodnote 51,5, čo poukazuje na neutrálny stav a priestor na ďalší pohyb oboma smermi.
Zdroj: xStation5
