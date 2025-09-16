Ford obmedzuje výrobu elektromobilov v Kolíne nad Rýnom, zruší až 1 000 pracovných miest

Americká automobilka Ford oznámila plánované zrušenie až 1 000 pracovných miest vo svojom nemeckom závode na výrobu elektromobilov v Kolíne nad Rýnom. Dôvodom je slabý dopyt po elektromobiloch v Európe, ktorý podľa spoločnosti výrazne zaostáva za pôvodnými prognózami.
Od januára 2026 prechádza kolínsky závod na jednozmennú prevádzku, čo povedie k zníženiu počtu zamestnancov. Spoločnosť zároveň uviedla, že dotknutým zamestnancom ponúkne dobrovoľné výstupné balíčky.
Tento krok je súčasťou širšej reštrukturalizácie európskych aktivít Fordu, ktorá sa dotýka tisícov pracovných miest v Nemecku. Výrazne zasiahnutý je nielen Kolín nad Rýnom, ale aj závod v Saarlouis, ktorý sa má v budúcnosti úplne zatvoriť.
Ford sa v Európe snaží prispôsobiť meniacej sa situácii na trhu elektromobility, kde rast dopytu nenapĺňa očakávania. Vývoj naznačuje, že automobilky budú musieť prehodnotiť svoje stratégie prechodu na elektromobily, ak má byť tento prechod dlhodobo udržateľný nielen technologicky, ale aj ekonomicky.
Graf F.US (D1)
Akcie spoločnosti Ford sa aktuálne obchodujú na úrovni 11,67 USD, pričom sa nachádzajú nad kĺzavými priemermi EMA 50 (11,38 USD) a SMA 100 (10,96 USD). Táto technická konfigurácia potvrdzuje pokračujúci býčí trend, ktorý začal na jar 2025. RSI osciluje okolo hodnoty 54,5, čo naznačuje neutrálnu zónu bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti, čím sa vytvára priestor pre ďalší cenový pohyb bez výrazného tlaku na korekciu.
Zdroj: xStation5
