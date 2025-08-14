Foxconn po prvýkrát zarobil viac na AI ako na spotrebnej elektronike. Zisk prekonal očakávania

Spoločnosť Foxconn, najväčší svetový výrobca iPhonov a hlavný dodávateľ serverov pre Nvidiu, oznámila za druhý kvartál čistý zisk vo výške 44,4 miliardy TWD (1,48 miliardy USD), čím výrazne prekonala odhady trhu na úrovni 38,8 miliardy TWD. Dôvodom je najmä prudký rast dopytu po serveroch pre umelú inteligenciu (AI), ktorý predbehol príjmy zo segmentu inteligentnej spotrebnej elektroniky.
Po prvýkrát v histórii sa tržby z AI serverov stali hlavným zdrojom príjmov firmy – v druhom kvartáli tvorili 41 % celkových tržieb, zatiaľ čo spotrebná elektronika klesla na 35 %. Tento trend má pokračovať aj v treťom kvartáli, keď Foxconn očakáva medziročný rast tržieb z AI serverov o viac ako 170 %. Naopak, pri inteligentnej elektronike firma predpokladá mierny pokles.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Foxconn tak ťaží z masívnych investícií technologických gigantov, ako sú Amazon, Microsoft a Google, ktorí zvyšujú svoje kapacity pre AI a cloudové služby. Firma oznámila, že zvýši svoje kapitálové výdavky o viac ako 20 %, najmä kvôli rozšíreniu výroby serverov v USA – v Texase a Wisconsine.
Napriek tomu upozornila na riziká plynúce z geopolitických neistôt, predovšetkým v súvislosti s obchodnou vojnou medzi USA a Čínou. Aj keď bolo vzájomné tarifné prímerie predĺžené o 90 dní, Foxconn vníma zmeny taríf a kurzové rozdiely ako významné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj v ďalších mesiacoch.
V oblasti elektromobility, kde sa Foxconn snaží diverzifikovať svoje aktivity, oznámil predaj závodu v Lordstowne (Ohio) za 375 miliónov USD. Naďalej ho však bude využívať – tentoraz na výrobu cloudových technológií. Výroba elektromobilu Model C pre americký trh zostáva cieľom, no prvé kusy budú vyrobené na Taiwane.
Akcie Foxconnu od začiatku roka vzrástli o 8,4 %, čím prekonali širší taiwanský index, ktorý posilnil o 5,2 %. Firma tak jasne ukazuje, že budúcnosť vidí v AI a cloudových riešeniach, zatiaľ čo tradičné segmenty ako iPhony ustupujú do úzadia.
Graf HHPD.UK (D1)
Akcie spoločnosti Foxconn zaznamenali v posledných týždňoch silný rastový trend, ktorý vyvrcholil dnešným prudkým rastom až na 13,98 GBP. Cena akcie sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – nad EMA 50 na úrovni 11,49 GBP a SMA 100 na hodnote 10,30 GBP, čo potvrdzuje silné býčie momentum. RSI sa nachádza na úrovni 80,7, čo signalizuje prekúpený trh a môže naznačovať možné krátkodobé vyčerpanie rastového trendu. MACD je taktiež v rastovej fáze a nachádza sa výrazne nad nulovou líniou, čo podporuje pokračujúci pozitívny sentiment medzi investormi.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.