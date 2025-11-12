Foxconn: Zisk za 3. štvrťrok vzrástol o 17 % vďaka boomu AI serverov

-
Zisk Foxconnu za Q3 vzrástol o 17 % na NT$57,67 miliardy (~1,89 miliardy USD).
-
Divízia cloud a sieťových/AI‑serverových produktov dosiahla už vyšší podiel tržieb než segment smart zariadení.
-
Očakávaný ďalší rast v Q4 a rozširovanie výrobných kapacít globálne.
-
Medzi hlavné riziká patrí menová a geopolitická neistota a výzva vyvážiť tradičnú výrobu s rýchlo rastúcim segmentom AI.
-
Tchajwanská spoločnosť Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., známa ako Foxconn, dosiahla za tretí štvrťrok čistý zisk vo výške NT$57,67 miliardy (približne 1,89 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 17 %. Tento pozitívny vývoj je ťažený silným dopytom po dátových centrách a serveroch pre umelú inteligenciu.
Výsledky a hnacie sily rastu
V období do 30. septembera 2025 spoločnosť dosiahla tržby približne NT$2,06 bilionu – medziročný nárast o cca 11 %. Zisk prekonal očakávania analytikov (NT$50,4 miliardy). Divízia cloud a sieťových produktov (vrátane AI serverov) už druhé štvrťroky generuje vyššie tržby než tradičné spotrebné elektronické zariadenia, napr. iPhony. Výkonný riaditeľ vyjadril výrazný optimizmus čo do vývoja trhu AI v roku 2026.
Strategický výhľad a rozvoj
Foxconn avizuje pokračujúci rast príjmov v Q4 vďaka rampujúcemu segmentu AI serverov a predpokladá významný medziročný rast aj celoročný. Rozširuje zároveň svoje výrobné kapacity v Indii, Mexiku a Texase, aby reagoval na rastúcu potrebu po infraštruktúre pre AI a spotrebnej elektronike.
Riziká a výzvy
Spoločnosť upozorňuje na riziká menových výkyvov, geopolitického prostredia a prudkého vývoja trhu s AI. Zároveň je dôležité sledovať aj tradičný segment výroby smart zariadení, ktorý podlieha silnej konkurencii a špecifickým tlakům.
