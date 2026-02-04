Francúzske banky na vzostupe: BNP Paribas a SocGen na dosah prelomu nad účtovnú hodnotu

- BNP Paribas a SocGen sú blízko prelomenia účtovnej hodnoty, čo by predstavovalo významný obrat po viac ako desaťročí.
- Francúzske banky doteraz zaostávali kvôli špecifickému úrokovému modelu.
- Obe banky tento rok zaznamenali výrazný rast akcií, pričom investori očakávajú silné výsledky a ďalšie spätné odkupy akcií.
- Analytici zvýšili cieľové ceny, pričom niektoré odhady pre BNP presahujú hranicu 100 EUR.
Dve najväčšie francúzske banky, BNP Paribas a Société Générale, sa blížia k dlho očakávanému míľniku – obchodovaniu nad účtovnou hodnotou, čo je kľúčový ukazovateľ pre hodnotenie akcií bánk. Ak sa tento prelom podarí, bude to prvýkrát, čo bola táto hranica prekročená od roku 2010.
Pomer ceny k účtovnej hodnote (P/B) vyšší ako 1 zvyčajne naznačuje, že investori veria, že banka bude generovať zisky vyššie ako jej náklady na kapitál. V súčasnosti sa však BNP Paribas obchoduje za 0,9-násobok svojej účtovnej hodnoty a SocGen tesne pod touto hranicou, čo je výrazne pod úrovňou väčšiny európskych bánk, ktoré tento míľnik po pandémii už prekonali.
Francúzske banky zaostávajú hlavne kvôli svojmu modelu s pevnou úrokovou sadzbou, ktorý im bráni plne využiť rast dlhodobých výnosov po uvoľnení opatrení proti Covidu. Napriek tomu akcie oboch bánk v tomto roku výrazne posilnili – BNP Paribas o 14 % a SocGen o 11 % – vďaka vyšším príjmom z poplatkov, príjmom z obchodovania a nižším nákladom.
BNP Paribas pod vedením generálneho riaditeľa Jeana-Laurenta Bonnafého sľúbila urýchliť posilňovanie svojho kapitálu a investori teraz s napätím očakávajú štvrtkové výsledky. Napriek negatívnemu vplyvu októbrovej verdikcie americkej poroty v prípade financovania sudánskeho režimu banka uviedla, že sa odvolá a „verí vo svoje argumenty“. Podľa analytika Oddo BHF je toto riziko už viac ako zohľadnené v cene akcií – preto zvýšil svoju cieľovú cenu na 101 EUR, pričom niektorí analytici ju zvýšili dokonca na 107 EUR.
Société Générale, ktorá v minulom roku rástla o viac ako 150 %, zverejní svoje výsledky v piatok. Nový generálny riaditeľ Slawomir Krupa posunul stratégiu z dôrazu na kapitálovú stabilitu na rast a vyššie výnosy pre akcionárov. Banka minulý rok oznámila spätné odkúpenie akcií v hodnote 1 miliardy EUR a analytici Bank of America ju označili za kľúčovú francúzsku investíciu pre rok 2026 s očakávaním ďalších spätných odkúpení a silných výsledkov, najmä v oblasti retailového a investičného bankovníctva.
Graf BNPP.FR (D1)
Akcie BNP Paribas sa v súčasnosti obchodujú za 92,04 EUR. Cena je výrazne nad kĺzavými priemerkami – EMA 50 (83,26 EUR) a SMA 100 (77,21 EUR) – čo potvrdzuje silný býčí trend. RSI je na úrovni 73,6, čo presahuje prah prekúpenosti, čo naznačuje zvýšené riziko krátkodobej korekcie. MACD zostáva pozitívny, s rastúcim histogramom a vzdialenosťou od signálnej línie, čo podporuje pokračovanie rastového trendu. Technický výhľad zostáva pozitívny, hoci trh môže čeliť menším výkyvom v dôsledku realizácie ziskov.
Zdroj: xStation5
Graf GLE.FR (D1)
Akcie Société Générale dosiahli cenu 76,74 EUR, čím si udržali silný rastový trend. Cena je značne nad EMA 50 (67,74 EUR) aj SMA 100 (61,52 EUR), čo naznačuje stabilnú podporu zo strany kupujúcich. RSI sa pohybuje okolo 73,1 a vstupuje do prekúpenej zóny. MACD naznačuje pokračujúci vzostupný trend s pozitívnym histogramom a divergenciou od signálnej línie.
Zdroj: xStation5
