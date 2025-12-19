Francúzsko sprísňuje podmienky pre výrobu minerálnej vody Perrier od Nestlé

- Nestlé môže naďalej využívať dve studne na výrobu vody Perrier, ale za nových regulačných podmienok.
- Do 12 mesiacov musí firma predložiť štúdiu o vplyve filtrácie na mikrobiom vody.
- Tri studne zostávajú trvalo mimo prevádzky, nemožno ich použiť na produkciu.
- Spoločnosť musí počas dvoch rokov vykonávať rozšírenú kontrolu kvality vody.
- Nestlé môže naďalej využívať dve studne na výrobu vody Perrier, ale za nových regulačných podmienok.
- Do 12 mesiacov musí firma predložiť štúdiu o vplyve filtrácie na mikrobiom vody.
- Tri studne zostávajú trvalo mimo prevádzky, nemožno ich použiť na produkciu.
- Spoločnosť musí počas dvoch rokov vykonávať rozšírenú kontrolu kvality vody.
Francúzsky región Gard povolil spoločnosti Nestlé naďalej využívať dve studne, ktoré zásobujú známu značku Perrier, avšak za prísnejších podmienok. Rozhodnutie prichádza po mesiacoch tlaku zo strany regulačných úradov a podozrení na používanie nelegálnych metód úpravy vody, ktoré otrasli dôverou vo francúzsky trh s balenou vodou.
Nestlé podalo nové žiadosti o schválenie v lete po tom, čo prešlo na novú metódu mikrofiltrácie, ktorá má zabrániť mikrobiologickej kontaminácii bez zmeny minerálneho zloženia vody. Miestne úrady však nariadili, že spoločnosť musí do 12 mesiacov predložiť štúdiu, ktorá vyhodnotí dopad tejto filtrácie na mikrobiom vody.
Ďalej Nestlé musí vykonávať rozšírené bezpečnostné testy vody počas dvoch rokov, po ktorých bude nutné predložiť nové hodnotenie kvality vody. Okrem toho úrad rozhodol, že ďalšie tri studne, ktoré boli predtým odstavené z prevádzky, už nebudú môcť byť využívané na produkciu minerálnej vody Perrier.
Napätie medzi regulátormi a výrobcom eskalovalo po tom, čo médiá odhalili, že niekoľko producentov minerálnych vôd údajne používalo nepovolené metódy úpravy vody. Nestlé síce obvinenia odmietlo a obhajuje sa tým, že mikrofiltrácia je bezpečná, no regulačné úrady v júli nariadili výmenu pôvodného filtračného zariadenia s veľkosťou 0,2 mikrónu za menej jemnú verziu 0,45 mikrónu.
Graf NESN.CH (D1)
Akcie spoločnosti Nestlé sa aktuálne obchodujú na úrovni 78,98 CHF, pričom sa po niekoľkotýždňovej konsolidácii posunuli vyššie a dostali sa nad dôležitú technickú úroveň EMA 50 (78,53 CHF). To naznačuje možný návrat pozitívneho momenta po predchádzajúcom poklese. Zároveň sa cena nachádza nad SMA 100 (76,40 CHF), čo posilňuje technický obraz v prospech kupujúcich. RSI sa nachádza v neutrálnom pásme a odráža rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Zatiaľ teda nie je známka ani prekúpenosti, ani prepredanosti.
Z technického hľadiska teda Nestlé vyslalo prvé pozitívne signály, pričom kľúčové bude, či sa kurz udrží nad úrovňou 78,50 CHF. V takom prípade by mohlo dôjsť k testu rezistenčných úrovní v pásme 80–82 CHF. Naopak, zlyhanie a pokles pod EMA 50 by signalizovalo návrat do bočného trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Novo Nordisk – Riziká ustupujú, prichádzajú príležitosti
Mercedes-Benz zaplatí v USA takmer 150 miliónov dolárov za urovnanie emisného škandálu
Harbour Energy vstupuje do Mexického zálivu
Amerika zastavuje päť obrovských projektov veterných elektrární na mori: Akcie firiem sa prepadávajú
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.