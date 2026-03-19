Wall Street sa snaží zastaviť výpredaj, zatiaľ čo ropa rastie 🚩 Alibaba stráca 7 % po slabších tržbách

Štvrtková seansa na Wall Street je opäť v znamení výpredaja rizikových aktív, zatiaľ čo ceny ropy zostávajú zvýšené pre ďalšiu eskaláciu konfliktu s účasťou Iránu. Dow Jones stráca približne 290 bodov, teda 0,7 %, zatiaľ čo indexy S&P 500 a Nasdaq klesajú o 0,8 %, respektíve o 0,6 %.
- Popri geopolitickom napätí na Blízkom východe akcie zaťažujú aj včerajšie dáta o výrobnej inflácii a dnešný nízky počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Tieto údaje potvrdzujú jastrabejší tón projekcií Fedu, pričom trhy čoraz viac zvažujú stagflačný scenár v USA, teda kombináciu slabšieho ekonomického rastu a pretrvávajúco zvýšenej inflácie.
- V komoditách vyniká ropa Brent, ktorá rastie o 3 % na 111 USD za barel, zatiaľ čo WTI pridáva 1 % na 97 USD. Rozsah tohto pohybu naznačuje, že investori čoraz viac započítavajú riziko dlhodobejších výpadkov dodávok energií na Blízkom východe.
- Rast cien ropy spustila séria útokov na regionálnu plynárenskú infraštruktúru, vrátane iránskeho útoku na kľúčový katarský exportný LNG terminál a skoršieho izraelského útoku na iránske plynové pole South Pars. Následná odveta Teheránu proti katarským energetickým aktívam zvýšila geopolitickú rizikovú prémiu a posilnila obavy z ďalšej eskalácie.
- Spoločné vyhlásenie lídrov Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska a Japonska o pripravenosti zabezpečiť bezpečný priechod Hormuzským prielivom treba vnímať ako pokus o stabilizáciu trhového sentimentu. Zároveň však táto koordinácia poukazuje na významné riziká pre globálny obchod s energiami.
- Slabosť akciového trhu ďalej prehĺbil stredajší výrazný výpredaj, keď Dow Jones uzavrel na novom tohtoročnom minime a prerazil svoj 200-dňový kĺzavý priemer. Oceňovanie futures naznačuje, že trhy teraz pripisujú približne 75 % pravdepodobnosť tomu, že sadzby v roku 2026 zostanú bez zmeny, čo ďalej tlačí na valuácie.
Z jednotlivých titulov akcie Micron oslabili o 2 % napriek silným výsledkom podporeným obmedzenou ponukou pamätí, pričom pohyb bol z veľkej časti pripisovaný výberu ziskov. Naopak, aktualizácia Eli Lilly k jej novej generácii lieku na obezitu retatrutide, ktorý by mohol byť najlepší vo svojej triede, vyvolala len utlmenú reakciu trhu.
US500 a US100
Dôležitým technickým signálom je pokles indexu S&P 500 (US500) pod jeho 200-dňový kĺzavý priemer prvýkrát od 23. mája. To posilňuje obavy, že trh môže vstupovať do hlbšej korekčnej fázy, namiesto toho, aby išlo len o dočasný pullback.
Source: xStation5
Zdroj: xStation5
Ťažiarske akcie dnes prudko klesajú pre silný výpredaj kovov, zatiaľ čo ropné a plynárenské spoločnosti rastú. Sentiment v technologickom sektore zostáva slabý.
Zdroj: xStation5
Slabé výsledky Alibaba
Alibaba zverejnila kvartálne výsledky za obdobie končiace 31. decembra 2025, ktoré zaostali za očakávaniami a potvrdili, že spoločnosť prechádza náročnou prechodnou fázou. Tržby dosiahli 284,8 miliardy jüanov oproti očakávaným 290,7 miliardy jüanov, zatiaľ čo čistý zisk medziročne klesol o 66 % na 15,6 miliardy jüanov, čo vyvolalo negatívnu reakciu v americkom obchodovaní.
- Z pohľadu investorov táto slabosť odráža skôr agresívnu investičnú stratégiu než jednorazový problém. Alibaba zvyšuje výdavky na rýchle doručovanie, používateľskú skúsenosť a technológie, čo krátkodobo zaťažuje ziskovosť, no cieľom je obnoviť dlhodobú konkurencieschopnosť. Rozsah poklesu prevádzkového zisku ukazuje, že náklady transformácie sú vyššie, než sa predtým očakávalo.
- Kľúčovým rastovým motorom zostávajú cloud a umelá inteligencia. Segment Cloud Intelligence zvýšil tržby medziročne o 36 % na 43,3 miliardy jüanov, pričom produkty spojené s AI zaznamenali trojciferný rast už desiaty kvartál po sebe.
- Manažment zároveň zvyšuje strategickú latku a cieli počas piatich rokov na ročné tržby z cloudu a AI vo výške 100 miliárd USD. To predpokladá udržanie rastu okolo 35 % ročne, čo poukazuje na príležitosť aj na náročnosť realizácie.
V praxi Alibaba urýchľuje svoj posun od e-commerce platformy smerom k technologickej spoločnosti riadenej AI a snaží sa zaradiť medzi čínskych lídrov v tejto oblasti. Kľúčovou otázkou zostáva, či sa tieto vysoké investície premenia na trvalé zlepšenie finančnej výkonnosti celej skupiny. Dnes jej ADR strácajú viac ako 7 % a nachádzajú sa takmer 40 % pod nedávnymi maximami.
Zdroj: xStation5
