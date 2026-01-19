Fúzia Rio Tinto a Glencore: Peking môže rozhodnúť, ktoré bane zostanú v rukách Západu

- Plánovaná fúzia Rio Tinto a Glencore vyvoláva obavy z pohľadu čínskeho protimonopolného schválenia.
- Peking pravdepodobne využije situáciu na vynútenie predaja aktív, najmä v Afrike.
- Meď je v centre pozornosti pre svoj strategický význam pre moderné technológie.
- Geopolitické napätie a podiel čínskeho Chinalco v štruktúre Rio Tinta celú transakciu ďalej komplikujú.
Plánované spojenie ťažobných gigantov Rio Tinto a Glencore, ktoré by vytvorilo najväčšiu ťažobnú spoločnosť na svete s hodnotou cez 200 miliárd USD, môže naraziť na zásadnú prekážku – súhlas čínskych regulačných orgánov. Tie zohrávali v minulosti kľúčovú úlohu pri podobných megafúziách a aj tentoraz by mohli žiadať predaj kľúčových aktív výmenou za schválenie.
Čína, najväčší svetový odberateľ komodít, už v minulosti ukázala, že k ťažobným fúziám pristupuje veľmi pragmaticky. Prípad z roku 2013, keď musel Glencore kvôli čínskemu súhlasu odpredať baňu Las Bambas v Peru za takmer 6 miliárd USD, je dodnes považovaný za precedens. Vtedy Peking zároveň vynútil dlhodobé cenové a objemové záväzky na dodávky medi čínskym odberateľom.
Dnes sú čínske požiadavky ešte citlivejšie – najmä kvôli rastúcemu významu medi pre zelenú transformáciu a rozvoj umelej inteligencie. Spojenie Rio Tinto a Glencore by podľa niektorých analytikov kontrolovalo až 17 % svetového trhu s meďou z hľadiska marketingu, čo môže byť pre čínskych regulátorov dostatočný dôvod na zásah. Napriek tomu Barclays upozorňuje, že podiel na samotnej ťažbe predstavuje „len“ 7,5 %, čo samo o sebe nemusí viesť k zamietnutiu.
Zdroje uvádzajú, že už pred oznámením rokovaní o fúzii zvažovalo Rio Tinto výmenu aktív za zníženie 11 % podielu čínskeho štátneho podniku Chinalco v spoločnosti. Medzi aktívami záujmu boli najmä bane Simandou v Guinei a Oyu Tolgoi v Mongolsku – teda lokality, ktoré môžu byť ľahšie akceptované ako kompenzácia.
Analytici však zároveň varujú, že africké aktíva môžu byť preferovanou obeťou tlakov, pretože Latinská Amerika je dnes menej otvorená čínskym investíciám ako v minulosti. To by mohlo vytvoriť priestor na vyjednávanie o prijateľnejších kompromisoch.
Okrem ekonomických a regulačných aspektov treba zohľadniť aj geopolitiku. Spojené štáty vnímajú čínsku dominanciu v dodávateľských reťazcoch kritických surovín ako bezpečnostnú hrozbu, čo môže sťažiť predaje aktív čínskym investorom. Podobné napätie v minulosti zmrazilo technologické akvizície ako Qualcomm–NXP alebo Nvidia–Arm.
Zložitosť situácie zvyšuje aj účasť Chinalco ako hlavného akcionára Rio Tinta, čo môže v očiach západných regulátorov aj investorov vyvolávať pochybnosti o nezávislosti rozhodovania.
Graf RIO1.DE (D1)
Akcie spoločnosti Rio Tinto pokračujú v dynamickom raste a aktuálne sa obchodujú na úrovni 73,24 EUR. Cena sa výrazne drží nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 je na 66,12 EUR a SMA 100 na 60,73 EUR. Táto technická situácia potvrdzuje prítomnosť silného býčieho trendu. RSI dosahuje hodnotu 68,6, teda je blízko hranice prekúpenej zóny, čo môže naznačovať možnú konsolidáciu alebo krátkodobé spomalenie rastu. Po výraznej rastovej sérii došlo v posledných dňoch k miernemu upokojeniu tempa, čo je bežné po silnom trende.
Zdroj: xStation5
Graf GLEN.UK (D1)
Akcie Glencore zažili extrémne strmý rast a aktuálne sa obchodujú na hodnote 4,8130 GBP, pričom len za posledný mesiac akcelerovali o desiatky percent. Cena je rovnako silno nad kĺzavými priemermi – EMA 50 je na 4,02 GBP a SMA 100 na 3,61 GBP. RSI dosahuje úroveň 74,1, teda sa nachádza v prekúpenej zóne, čo zvyšuje riziko krátkodobej korekcie. Napriek tomu aktuálny technický obraz ukazuje na pokračujúcu dôveru trhu v potenciál fúzie a jej dopad na valuáciu spoločnosti.
Zdroj: xStation5
