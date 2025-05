GBPUSD klesá o 0,25 %📌

Bank of England by dnes mala zn├ş┼żi┼ą ├║rokov├ę sadzby o 25 b├ízick├Żch bodov na 4,25 % ­čöÄ

Po v─Źeraj┼íej tla─Źovej konferencii predsedu Fedu sa pozornos┼ą investorov pres├║va k Bank of England, ktor├í svoje rozhodnutie o ├║rokov├Żch sadzb├ích ozn├ími o 14:00. Obavy o hospod├írsky rast zv├Ż┼íili o─Źak├ívania, ┼że centr├ílna banka op├Ą┼ą prist├║pi k zni┼żovaniu sadzieb (naposledy vo febru├íri), aby ─Źelila riziku stagn├ície a poskytla v├Ą─Ź┼íiu istotu spotrebite─żom aj firm├ím.

Dne┼ín├ę rozhodnutie si konkuruje s ozn├ímen├şm o ÔÇ×v├Żznamnej obchodnej dohode so z├ístupcami ve─żkej a vysoko re┼ípektovanej krajiny,ÔÇť ktor├ę Donald Trump nazna─Źil v noci. Cl├í zost├ívaj├║ v├í┼żnym rizikom pre o┼żivenie britskej ekonomiky, a pr├íve ┼ípekul├ície, ┼że dohoda sa t├Żka Spojen├ęho kr├í─żovstva, sp├┤sobuj├║ vysok├║ volatilitu libry.

Holubi─Ź├ş obrat ÔÇô v├Żbor pravdepodobne zachov├í opatrn├Ż t├│n, ale pretrv├ívaj├║ca neistota a slab┼í├ş v├Żvoj ekonomiky m├┤┼żu vies┼ą k miernej┼íiemu postoju v najbli┼ż┼í├şch mesiacoch. Z vyhl├ísen├ş BoE m├┤┼że zmizn├║┼ą pojem ÔÇ×postupn├ęÔÇť uvo─ż┼łovanie menovej politiky, ─Źo by mohlo signalizova┼ą ─Źastej┼íie zni┼żovanie sadzieb.



 

Zdroj: XTB Research

Pe┼ła┼żn├Ż trh u┼ż plne zapo─Ź├ştava dne┼ín├ę zn├ş┼żenie sadzieb a d├íva takmer 60 % pravdepodobnos┼ą pokra─Źuj├║ceho uvo─ż┼łovania v j├║ni.

Koment├íre ─Źlenov v├Żboru MPC v apr├şli nazna─Źovali relat├şvne n├şzke obavy z infl├ície, pri─Źom sk├┤r poukazovali na mo┼żn├ę dezinfla─Źn├ę tlaky sp├┤soben├ę americk├Żmi clami.

Spomalenie rastu cien m├┤┼że ─Ćalej podpori┼ą oslabenie americk├ęho dol├íra.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

Prv├í obchodn├í dohoda medzi USA a Spojen├Żm kr├í─żovstvom

Donald Trump by mal dnes vyst├║pi┼ą na tla─Źovej konferencii v Bielom dome, kde sa o─Źak├íva predstavenie obchodnej dohody s jedn├Żm z partnerov USA. Pod─ża d├┤vern├Żch zdrojov, na ktor├ę sa odvol├íva The New York Times, ide o Spojen├ę kr├í─żovstvo.

Pod─ża spr├ív m├í ├şs┼ą sk├┤r o memorandum alebo r├ímec pre ─Ćal┼íie rokovania, nie o kone─Źn├║ dohodu. ┼ápekuluje sa v┼íak, ┼że dokument m├┤┼że obsahova┼ą zni┼żovanie ciel na britsk├║ oce─ż a automobily, ako aj ni┼ż┼íie cl├í na po─żnohospod├írske produkty.

Na za─Źiatku tohto t├Ż┼żd┼ła Spojen├ę kr├í─żovstvo podp├şsalo aj dohodu o vo─żnom obchode s Indiou, ktor├í zn├ş┼żi alebo zru┼í├ş cl├í na k─ż├║─Źov├ę exporty do Indie (jah┼łacie, whisky, zdravotn├şcke vybavenie, stroje). Na opl├ítku Brit├ínia zn├ş┼żi cl├í na indick├Ż tovar ako oble─Źenie a potraviny. Obchodn├Ż objem medzi oboma krajinami by sa mal zv├Ż┼íi┼ą o pribli┼żne 25,5 miliardy libier, ─Ź├şm sa zn├ş┼żi z├ívislos┼ą Spojen├ęho kr├í─żovstva od dovozu z E├Ü.

GBPUSD (D1)

Menov├Ż p├ír GBPUSD dnes kles├í o 0,16 % pred rozhodnut├şm BoE. Pokles v┼íak sp├┤sobuje sk├┤r posil┼łovanie americk├ęho dol├íra (USD) ne┼ż slabos┼ą britskej libry (GBP). Libra dnes patr├ş medzi posil┼łuj├║ce meny, ale USD je e┼íte silnej┼í├ş, ─Źo sp├┤sobuje pokles p├íru.

Z technick├ęho h─żadiska sa GBPUSD od za─Źiatku roka pohybuje v rast├║com kan├íli. Horn├í hranica sa moment├ílne nach├ídza pri ├║rovni 1,34 GBP/USD, pri─Źom najbli┼ż┼í├ş support le┼ż├ş okolo 1,32 GBP/USD.