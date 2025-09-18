⌚GBPUSD posilňuje pred rozhodnutím BoE

Bank of England pravdepodobne ponechá sadzby bezo zmeny, ďalšie zníženie sa očakáva až budúci rok
Bank of England dnes pravdepodobne ponechá úrokové sadzby na úrovni 4 %. Zároveň môže signalizovať spomalenie tempa kvantitatívneho sprísňovania (QT) z aktuálnych 100 miliárd GBP na 65 miliárd ročne. Tento krok by bol reakciou na nadmerne vysoké výnosy britských štátnych dlhopisov a pretrvávajúcu infláciu, ktorá stále prevyšuje cieľ centrálnej banky. Rozhodnutie bude oznámené o 13:00.
Vysoké výnosy ako riziko pre trhy
Od posledného zasadnutia výboru pre menovú politiku (MPC) došlo k výraznému nárastu výnosov 30-ročných britských dlhopisov. Časť tohto pohybu odráža globálny vývoj, no domáce faktory – vrátane obáv o fiškálnu situáciu a zloženie dopytu po dlhu – tiež prispeli k rastu.
Bank of England odhaduje, že QT pridáva 15–25 bázických bodov k výnosom 10-ročných dlhopisov, čo predstavuje riziko pre trhovú likviditu a efektivitu predaja aktív. Preto je vysoká pravdepodobnosť spomalenia redukcie súvahy, s možnosťou úplného zastavenia QT v neskoršej fáze.
Trvalo vysoká inflácia zostáva problémom
CPI inflácia vo Veľkej Británii dosiahla v auguste 3,8 %, čo je v súlade s projekciami MPC, no stále výrazne nad cieľom. Pozitívnym signálom bol pokles inflácie v sektore služieb na 4,7 %, no stále ide o vysokú hodnotu.
Napriek signálom spomaľovania rastu (HDP za Q2: +0,3 %), súhrnné údaje naznačujú, že dezinflácia môže byť pomalšia, než sa pôvodne predpokladalo. To podporuje politiku ponechania sadzieb bezo zmeny. Podľa Bloombergu sa prvé zníženie sadzieb očakáva až na jar budúceho roka, čo by mohlo posilniť libru.
GBPUSD na kľúčovej technickej úrovni
GBP/USD dnes testuje hladinu 1,3650, čo je najvyššia zatváracia cena od 7. júla. Libra posilňuje spolu so slabším dolárom po včerajšom rozhodnutí Fedu. Ďalšie oslabenie dolára a retst úrovne 1,19 na EUR/USD by mohli viesť k testu lokálnych maxím z júla v okolí 1,3700.
Avšak ak bude dnešný tón BoE vnímaný ako holubičí, je možný pokles späť k úrovni podpory 1,36.
