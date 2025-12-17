General Mills prekonáva očakávania – zľavy a lepšie balenie prilákali zákazníkov

- General Mills prekonal očakávania analytikov, aj keď organické tržby klesli o 1 %.
- Spotrebitelia častejšie nakupujú v zľavách, čo firma dokázala efektívne využiť bez potreby masívnych promo akcií.
- Domáce varenie podporuje predaj základných potravín v portfóliu spoločnosti.
- Akcie reagovali pozitívne, no zaostávajú za širším trhom (YTD -26 % vs. S&P 500 +16 %).
- General Mills prekonal očakávania analytikov, aj keď organické tržby klesli o 1 %.
- Spotrebitelia častejšie nakupujú v zľavách, čo firma dokázala efektívne využiť bez potreby masívnych promo akcií.
- Domáce varenie podporuje predaj základných potravín v portfóliu spoločnosti.
- Akcie reagovali pozitívne, no zaostávajú za širším trhom (YTD -26 % vs. S&P 500 +16 %).
Spoločnosť General Mills prekvapila investorov, keď jej tržby v druhom fiškálnom štvrťroku prekonali očakávania Wall Street. Firma dosiahla úspech vďaka kombinácii vylepšeného balenia, cielenej reklamy a selektívneho znižovania cien, čo pomohlo zmierniť pokles objemu predaja.
Aj keď organické tržby medziročne klesli o 1 %, výsledok bol lepší, než očakávali analytici. Objem predaja sa takmer nezmenil, čo predstavuje výrazné zlepšenie oproti 8 % poklesu v predchádzajúcom štvrťroku.
Spotrebitelia nakupujú viac v zľavách
Generálny riaditeľ Jeff Harmening upozornil, že spotrebitelia, najmä z nižších a stredných príjmových skupín, sú pod silným ekonomickým tlakom a čoraz častejšie vyhľadávajú akcie a zľavy. Podľa neho však nejde o zvýšenú promo aktivitu zo strany výrobcov: „Nejde o to, že by sme ponúkali viac alebo väčšie zľavy. Ide o to, že zákazníci sú nútení hľadať spôsoby, ako ušetriť,“ uviedol Harmening.
Zmena spotrebiteľského správania sa prejavuje aj nárastom domáceho varenia, čo prospieva značkám ako Cheerios, Betty Crocker alebo Old El Paso. Aj napriek všeobecnému poklesu dopytu po spracovaných potravinách si niektoré kategórie udržiavajú odolnosť práve vďaka cenovo citlivejším zákazníkom.
Výhľad a reakcia trhu
Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad, ktorý počíta s organickými tržbami v pásme od -1 % do +1 %. Akcie na správu reagovali v predobchodnej fáze rastom až o 2,1 %, no od začiatku roka stratili viac než 26 %, zatiaľ čo index S&P 500 posilnil o 16 %.
Graf GIS.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Lam Research rastú potom, čo noví analytici zvýšili odporúčania!
Oracle rastie vďaka pokroku v rokovaniach s TikTok
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
UnitedHealth odhaľuje nedostatky v auditoch, sľubuje reformy a väčšiu transparentnosť
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.