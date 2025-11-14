viac
16:41 · 14. novembra 2025

Generálny riaditeľ Walmartu Doug McMillon odchádza v janúri 2026 – nástupcom bude John Furner

  • Doug McMillon opúšťa pozíciu generálneho riaditeľa Walmartu k dňu 31. januára 2026.

  • John Furner sa stane generálnym riaditeľom Walmartu Inc. k 1. februára 2026.

  • Oznámenie vyvolalo pokles akcií približne o 3 % – investori reagujú na neistotu spojenú s vedením firmy.

  • Walmart vstupuje do novej etapy s dôrazom na digitálnu transformáciu a prevádzkovú efektivitu pod vedením Furnera.

Spoločnosť Walmart Inc. oznámila, že jej generálny riaditeľ Doug McMillon ukončí pôsobenie k 31. januáru 2026. Jeho nástupcom sa stane John Furner, súčasný prezident a generálny riaditeľ Walmart U.S. Funkciu prevezme od 1. februára 2026.

Zmena vo vedení najväčšieho maloobchodníka v USA

McMillon od februára 2014 viedol Walmart cez obdobie výrazných zmien – rast e‑commerce, modernizácia dodávateľského reťazca, zlepšovanie podmienok pre zamestnancov.
John Furner, 51 rokov, pracuje vo Walmartu od roku 1993. Začínal ako hodinový pracovník, neskôr pôsobil vo funkciách operácií a merchandisingu a od roku 2019 vedie americkú divíziu Walmart U.S. Jeho jmenovanie podporuje stratégiu kontinuitu a zameranie na digitálnu transformáciu.

Trhové dôsledky a strategické výzvy

 

Akcie Walmartu v reakcii na oznámenie poklesli približne o 3 % v predobchodovaní. K zmene dochádza v čase, keď sa maloobchodný sektor stretáva so spomalením výdavkov spotrebiteľov, inflačnými výzvami a tlakom z digitálnych trendov. Pod vedením Furnera sa očakáva, že Walmart bude pokračovať v investíciách do technológií, automatizácie a zlepšenia pracovnej a zákazníckej skúsenosti, pričom základný model predajne zostane kľúčový. Zdroj: xStation5

 

 

 

