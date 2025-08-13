Gildan kupuje HanesBrands za 2,2 miliardy USD, čím zdvojnásobí svoje príjmy

Kanadský výrobca oblečenia Gildan Activewear uzavrel dohodu o kúpe americkej spoločnosti HanesBrands za 2,2 miliardy dolárov, pričom celková hodnota transakcie vrátane dlhu predstavuje 4,4 miliardy dolárov. Táto akvizícia má zdvojnásobiť tržby Gildanu a výrazne posilniť jeho globálnu pozíciu v oblasti základného textilu.
Štruktúra dohody a podmienky pre akcionárov
Akcionári HanesBrands dostanú 0,102 akcie Gildanu a 0,80 USD v hotovosti za každú akciu HanesBrands, čo znamená hodnotu približne 6 USD na akciu – teda 24 % prémium oproti pondelkovej záverečnej cene. Po dokončení obchodu budú akcionári HanesBrands vlastniť približne 19,9 % akcií Gildanu.
Strategické a finančné dôvody
-
Synergie a ziskovosť: Akvizícia bude mať okamžitý pozitívny vplyv na upravený zisk na akciu Gildanu. Firma očakáva ročné úspory vo výške 200 miliónov USD do troch rokov – z toho 50 miliónov v roku 2026, 100 miliónov v roku 2027 a ďalších 50 miliónov v roku 2028.
-
Kombinované silné stránky: Gildan je známy nízkonákladovou vertikálnou výrobou, zatiaľ čo HanesBrands disponuje silnými značkami ako Hanes, Maidenform či Bonds. Spojenie posilní maloobchodnú aj veľkoobchodnú stopu kombinovanej firmy.
Trhová reakcia a vývoj akcií
Po medializácii záujmu Gildanu akcie HanesBrands stúpli o 28 %, no po oficiálnom oznámení transakcie zaznamenali pokles o približne 7 %. Akcie Gildanu mierne klesli v dôsledku obáv z riedenia akcionárskej štruktúry.
Akcie HBI po oznámení akvizície spoločnosťou Gildan 12. augusta 2025 vzrástli približne o 56 %. Zdroj: xStation5
Akcie GIL klesli približne o 6,7 % po úniku a potvrdení akvizície HanesBrands pre obavy investorov z riedenia akcionárskej štruktúry. Zdroj: xStation5
Organizačné a geografické zmeny
Po uzavretí dohody si Gildan ponechá centrálu v Montreale, ale nová spoločnosť bude mať výraznú prevádzkovú základňu vo Winston-Saleme v Severnej Karolíne. Okrem toho plánuje Gildan preskúmať budúcnosť divízie HanesBrands Australia, čo môže viesť k jej predaju.
