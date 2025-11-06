Global Payments spúšťa predaj dlhopisov za 6,2 miliardy USD na financovanie akvizície Worldpay

- Global Payments zahajuje predaj dlhopisov v objeme 6,2 miliardy USD na účely financovania akvizície spoločnosti Worldpay.
- Spoločnosť získa 100 % podiel vo Worldpay od spoločností FIS a GTCR.
- Emisia dlhopisov prichádza na rekordne aktívny globálny trh, ktorý tento rok dosiahol objem takmer 6 biliónov USD.
Spoločnosť Global Payments Inc. zahájila predaj podnikových dlhopisov v hodnote 6,2 miliardy USD, aby podporila financovanie akvizície platobného giganta Worldpay.
Emisia je rozdelená do štyroch tranží so splatnosťou od 3 do 10 rokov, pričom pri najdlhšej tranži sa predbežne počíta s prémiou približne 1,75 percentuálneho bodu nad výnosom amerických štátnych dlhopisov.
Emisiu dlhopisov vedú banky Barclays, Bank of America a JPMorgan Chase, ktoré pôsobia ako hlavní koordinátori transakcie.
Global Payments tento rok postupne získava 100 % podiel vo Worldpay – najprv odkúpila 45 % od Fidelity National Information Services (FIS) a následne sa dohodla aj na kúpe zvyšných 55 % od investičnej skupiny GTCR. Cieľom akvizície je posilniť postavenie firmy v oblasti globálneho spracovania platieb, kde konkurencia a konsolidácia v posledných rokoch výrazne rastú.
K emisií dlhopisov dochádza v čase, keď globálny trh firemných dlhopisov dosahuje rekordné objemy – celoročná emisia už prekročila hranicu 5,95 bilióna USD, čo dokazuje silnú aktivitu emitentov ku koncu roka, často v snahe zabezpečiť si financovanie pred možným rastom sadzieb alebo zmenou trhových podmienok.
Graf GPN.US (D1)
Akcie spoločnosti Global Payments sa aktuálne obchodujú za 79,08 USD, pričom v posledných dňoch došlo k výraznejšiemu poklesu. Cena klesla pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (83,97 USD) a SMA 100 (83,62 USD). RSI dosahuje hodnotu 41,3, čo signalizuje slabnúce momentum bez známok prepredanosti a naznačuje, že trh môže pokračovať v miernom oslabovaní.
Zdroj: xStation5
