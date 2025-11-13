GM tlačí dodávateľov k opusteniu Číny. Chce prestavať dodávateľský reťazec do roku 2027

- GM požaduje, aby dodávatelia do roku 2027 ukončili nákupy dielov a materiálov z Číny.
- Hlavným cieľom je zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca voči geopolitickým rizikám.
- Pre dodávateľov to znamená náročný a nákladný proces zmeny dodávateľov, najmä v segmentoch, kde dominuje Čína.
- GM investuje do amerických zdrojov surovín a podporuje lokalizáciu výroby komponentov v USA a mimo rizikové krajiny.
General Motors (GM) podľa dôveryhodných zdrojov vyzval tisíce svojich dodávateľov, aby ukončili závislosť od čínskych dielov a materiálov, a to v reakcii na rastúce geopolitické riziká a narušenie dodávateľských reťazcov. Automobilka týmto krokom reaguje na nestabilné vzťahy medzi USA a Čínou, ktoré v roku 2025 opätovne eskalovali.
Podľa dostupných informácií GM stanovil termín do roku 2027 ako lehotu pre niektorých dodávateľov, aby úplne ukončili nákupy z Číny. Tento požiadavok sa netýka len high-tech komponentov, ale aj základných surovín a bežných automobilových súčiastok, ktoré sa používajú vo vozidlách vyrábaných v Severnej Amerike. GM preferuje dodávky priamo z USA alebo z krajín, ktoré nepodliehajú americkým obchodným reštrikciám.
Napätie v oblasti vzácnych kovov, čipov a patentových sporov v posledných mesiacoch opäť zvýšilo tlak na automobilky, aby prehodnotili svoju dlhoročnú závislosť od čínskeho trhu. Čínska vláda v roku 2025 obmedzila vývoz niektorých vzácnych prvkov a lacných čipov, čo vyvolalo obavy z prerušenia výroby v západných automobilkách.
GM už podnikol konkrétne kroky v rámci diverzifikácie: spolupracuje s americkým ťažiarom vzácnych kovov a investoval do ťažby lítia v Nevade, čo má zabezpečiť stabilitu pre výrobu batérií do elektromobilov. Nové úsilie však teraz rozširuje aj na ďalšie komponenty, ktoré sa doteraz bez problémov odoberali z Číny.
Predstavitelia GM, vrátane generálnej riaditeľky Mary Barry a šéfa globálnych nákupov Shilpana Amina, opakovane zdôraznili, že odolnosť dodávateľského reťazca je teraz kľúčovou prioritou, aj za cenu vyšších nákladov. To znamená odklon od modelu „najlacnejšieho zdroja“ a väčšiu kontrolu nad pôvodom jednotlivých komponentov.
Pre dodávateľov však ide o komplexný a finančne náročný prechod. Mnohí z nich sú na čínskom trhu závislí desiatky rokov a hľadanie alternatív v iných krajinách nie je jednoduché – najmä v oblastiach, kde má Čína takmer monopolné postavenie, ako napríklad pri osvetľovacích systémoch, elektronike či výrobe lisovacích nástrojov.
Graf GM.US (H1)
Akcie General Motors sa obchodujú na úrovni 71,31 USD a pokračujú v rastovom trende. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi – konkrétne nad EMA 50 (70,26 USD) aj nad SMA 100 (69,40 USD), čo potvrdzuje silné býčie momentum. RSI (63,2) naznačuje zvýšený nákupný záujem, no zatiaľ sa nenachádza v prekúpenom pásme, čo ponecháva priestor na pokračovanie rastu.
Zdroj: xStation5
