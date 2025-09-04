Goldman Sachs investuje miliardu dolárov do T. Rowe Price – spájajú sily v oblasti alternatívnych aktív

Spoločnosti Goldman Sachs a T. Rowe Price oznámili strategické partnerstvo, v rámci ktorého Goldman investuje až 1 miliardu USD do akcií T. Rowe Price a stane sa jedným z jej najväčších akcionárov. Cieľom tejto spolupráce je rozšíriť ponuku alternatívnych investičných produktov, najmä v oblasti súkromného kapitálu, úverov a infraštruktúry, a to predovšetkým pre retailových a dôchodkových investorov.
Nezvyčajná investícia a silný signál
Goldman Sachs zrealizuje sériu nákupov na otvorenom trhu, aby získal až 3,5 % podiel v spoločnosti T. Rowe Price. Ide o jedinú priamu investíciu Goldmanu do externého správcu aktív, čo podľa CEO T. Rowe Robba Sharpesa signalizuje dlhodobý záväzok a strategické zosúladenie záujmov.
Akcie T. Rowe Price po zverejnení správy v premarkete vyskočili o 4,6 %, čo potvrdzuje pozitívnu reakciu investorov.
Spoločná ponuka pre dôchodcov aj bonitných klientov
Obe firmy plánujú v polovici roku 2026 uviesť na trh spoločné dôchodkové fondy, ktoré budú využívať private equity, úverové a infraštruktúrne stratégie Goldmanu spolu s aktívami z predchádzajúcej akvizície T. Rowe – Oak Hill Advisors. Okrem toho pripravujú kombinované stratégie pre bonitných aj drobných investorov, vrátane:
-
Fondu kombinujúceho súkromné investície (private equity, úvery, infraštruktúra)
-
Produktov kombinujúcich verejné a neverejné akcie
Tlak na tradičných správcov aktív rastie
T. Rowe od roku 2022 čelí silnému odlevu kapitálu, keď investori presúvajú prostriedky z aktívne riadených fondov do lacných ETF a indexových fondov. Za posledných päť rokov tak prišla o viac ako 200 miliárd USD spravovaných aktív. Napriek tomu Goldman Sachs verí v jej potenciál. „T. Rowe je stále vnímaná ako jedna z najkvalitnejších značiek v odbore,“ uviedol Marc Nachmann, šéf divízie asset & wealth management v Goldman Sachs.
Toto partnerstvo zapadá do širšieho trendu, v ktorom tradiční správcovia aktív vstupujú do priestoru alternatívnych investícií, ktorý bol doteraz doménou veľkých hráčov ako KKR, BlackRock, Apollo alebo Blackstone.
Graf GS.US (D1)
Akcie Goldman Sachs sa aktuálne obchodujú za 729,17 USD a naďalej sa nachádzajú v stabilnom rastovom trende, ktorý začal po obrate v marci 2025. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (708,47 USD) a SMA 100 (648,61 USD), čo potvrdzuje silné býčie nastavenie. RSI naznačuje mierne spomalenie tempa rastu, ale zostáva v neutrálnom pásme a neposkytuje signál o prekúpenosti. Mierne korekcie z posledných dní možno interpretovať ako zdravú konsolidáciu po silnom raste.
Zdroj: xStation5
