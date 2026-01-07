Goldman Sachs ovládol globálne rebríčky M&A za rok 2025 – radil pri transakciách za 1,48 bilióna dolárov

- Goldman Sachs bol v roku 2025 jednotkou v globálnom M&A, s objemom transakcií 1,48 bilióna USD a trhovým podielom 32 %.
- Banka dominovala pri veľkých transakciách nad 10 miliárd USD, no nezúčastnila sa na dvoch najväčších obchodoch roka.
- JPMorgan sa stal najziskovejšou bankou v oblasti investičného bankovníctva s výnosom 10,1 miliardy USD.
- Priaznivé makroekonomické podmienky a dostatok kapitálu naznačujú, že rok 2026 bude pre M&A opäť silný.
- Goldman Sachs bol v roku 2025 jednotkou v globálnom M&A, s objemom transakcií 1,48 bilióna USD a trhovým podielom 32 %.
- Banka dominovala pri veľkých transakciách nad 10 miliárd USD, no nezúčastnila sa na dvoch najväčších obchodoch roka.
- JPMorgan sa stal najziskovejšou bankou v oblasti investičného bankovníctva s výnosom 10,1 miliardy USD.
- Priaznivé makroekonomické podmienky a dostatok kapitálu naznačujú, že rok 2026 bude pre M&A opäť silný.
Investičná banka Goldman Sachs si v roku 2025 upevnila pozíciu svetovej jednotky v oblasti fúzií a akvizícií (M&A), keď radila pri obchodoch v celkovej hodnote 1,48 bilióna dolárov. Podľa údajov LSEG získala 32 % podiel na trhu a obsadila prvé miesto podľa objemu aj výnosov z M&A poplatkov.
Rok 2025 bol označený ako „výnimočný M&A rok“, v ktorom sa uskutočnilo 68 transakcií presahujúcich 10 miliárd USD s celkovým objemom takmer 1,5 bilióna USD, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Goldman Sachs sa podieľal na 38 z týchto megadealov, najviac zo všetkých bánk.
Podľa banky bola aktivita ťahaná "všadeprítomnosťou kapitálu" a uvoľnenou protimonopolnou politikou americkej vlády, ktorá umožnila realizáciu obchodov, ktoré by v minulosti narážali na regulačné prekážky. Dominantnými sektormi boli technológie, médiá, spotrebný tovar a železničná doprava.
Goldman Sachs si pripísal aj prvenstvo vo výnosoch z M&A poplatkov, s 4,6 miliardy USD, nasledovaný JPMorgan (3,1 mld. USD), Morgan Stanley (3 mld. USD) a Citi (2 mld. USD). Napriek tomu, že Goldman radil pri najväčšom počte veľkých obchodov, nezúčastnil sa na dvoch najväčších transakciách roka – akvizícii Norfolk Southern spoločnosťou Union Pacific (88,2 mld. USD) a súboji o Warner Bros Discovery, kde figurovali iné banky ako Bank of America, Barclays či Wells Fargo.
JPMorgan sa stal najziskovejšou investičnou bankou roku 2025, keď po započítaní všetkých segmentov (vrátane ECM a DCM) inkasoval 10,1 miliardy USD, v porovnaní s 8,9 miliardy USD pre Goldman Sachs. JPMorgan navyše radil pri významných obchodoch, ako napríklad prevzatí Kenvue firmou Kimberly-Clark za 50,6 miliardy USD.
Výrazne sa posunuli aj menšie banky. Napríklad Wells Fargo sa vďaka účasti na desiatich transakciách nad 10 miliárd USD posunul na 9. miesto v globálnom rebríčku, zatiaľ čo boutique banky Moelis a RedBird Capital Partners sa dostali do TOP 25 vďaka účasti na súboji o Warner Bros.
Práve výsledok tohto obchodu môže ešte zamiešať konečným poradím, keďže víťazný poradca získa kredit za celú transakciu. Podľa dostupných informácií sa Warner Bros zatiaľ prikláňa k odmietnutiu ponuky od Paramountu, čo by mohlo posilniť pozíciu Netflixu a jeho poradcov.
Podľa právnikov z Latham & Watkins, ktorí dominovali právnemu poradenstvu v oblasti M&A v roku 2025, je trh pripravený na ďalšie konsolidácie. Klesajúce úrokové sadzby, silné firemné rozvahy a naďalej slabý trh IPO vytvárajú predpoklady, že rok 2026 bude opäť silným rokom pre fúzie a akvizície.
Graf GS.US (D1)
Akcie spoločnosti Goldman Sachs pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na historickom maxime 954,84 USD. Po konsolidácii ku koncu roka 2025 došlo k obnoveniu rastového momenta, ktoré viedlo k prudkému cenovému prielomu smerom nahor. Cena sa naďalej drží výrazne nad kĺzavými priemermi EMA 50 (831,45 USD) a SMA 100 (802,68 USD), čo potvrdzuje dlhodobo býčie technické nastavenie. Všetky korekcie z posledných mesiacov boli rýchlo vykúpené a trend zostáva stabilný. RSI sa aktuálne nachádza na hodnote 69,8, teda tesne pod úrovňou prekúpenosti (70). To značí silný nákupný záujem, ale zároveň upozorňuje na možnosť krátkodobého spomalenia alebo miernej korekcie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Pandora varuje pred slabšími tržbami – americkí spotrebitelia brzdia rast
Rio Tinto a Glencore otriasajú ťažobným trhom 🚨 Giganti rokujú o fúzii 🤝
TSMC prekonalo očakávania: Tržby za 4. kvartál rástli o viac než 20 % vďaka boomu AI
Rio Tinto a Glencore zvažujú megafúziu: Môže vzniknúť najväčší ťažiar sveta
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.