Google čelí novému vyšetrovaniu v EÚ pre zneužívanie dominancie v oblasti AI obsahu

EÚ vyšetruje Google pre zneužitie obsahu z webu a YouTube pri vývoji AI nástrojov bez súhlasu vydavateľov.
Vyšetrovanie nadväzuje na predošlú pokutu 2,95 miliardy eur za zneužitie v reklamnej oblasti.
Google môže čeliť vysokým sankciám a regulačným zásahom, ak sa porušenia potvrdia.
Pod drobnohľadom EÚ kvôli využívaniu mediálneho obsahu
Európska komisia spustila nové antimonopolné vyšetrovanie voči spoločnosti Google. Dôvodom je podozrenie, že firma zneužíva obsah z webových stránok a videí z YouTube pri vývoji svojich nástrojov umelej inteligencie, pričom vydavateľom neponúka primeranú náhradu ani možnosť odmietnutia.
Cieľom vyšetrovania je zistiť, či si Google neoprávnene poskytuje výhodu tým, že používa obrovské množstvo dát na trénovanie AI systémov — napríklad na funkciu AI prehľadov vo vyhľadávaní.
Toto vyšetrovanie nadväzuje na pokutu 2,95 miliardy eur, ktorú Google dostal v septembri 2025 za zneužitie dominantného postavenia v oblasti reklám.
Reakcia Googlu a dôsledky vyšetrovania
Google reagoval vyhlásením, že je ochotný rokovať s vydavateľmi a regulátormi, pričom varoval, že niektoré opatrenia EÚ môžu ohroziť inováciu v oblasti AI. Európska komisia však zdôraznila, že pravidlá Digital Markets Act sa budú prísne uplatňovať aj na nové technológie.
Ak sa preukáže porušenie pravidiel, Google môže čeliť vysokým pokutám a obmedzeniam vo fungovaní niektorých služieb.
