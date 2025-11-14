Google má zaplatiť 465 miliónov eur nemeckej platforme Idealo za zneužitie dominantného postavenia

- Google má zaplatiť 465 miliónov EUR platforme Idealo za zneužitie dominancie na trhu.
- Ďalších 107 miliónov EUR pripadne menšej platforme Producto.
- Súdne rozhodnutie sa týka obdobia 2008–2023, kedy mal Google zvýhodňovať svoju službu Google Shopping.
- Google sa plánuje odvolať a tvrdí, že problém vyriešil už v roku 2017 úpravami reklamného systému.
- Idealo plánuje ďalšie právne kroky a celkovo požaduje odškodnenie vo výške niekoľkých miliárd eur.
Americká technologická spoločnosť Google bola berlínskym súdom odsúdená na zaplatenie 465 miliónov EUR (cca 542 miliónov USD) ako náhradu škody nemeckej porovnávacej platforme Idealo. Súd konštatoval, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie v oblasti porovnávania cien, čím poškodzoval konkurenciu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a Google sa proti nemu plánuje odvolať.
Viac žalobcov, väčšie škody
Okrem Ideala získala odškodnenie aj platforma Producto vo výške 107 miliónov EUR. Obe rozhodnutia posilňujú právnu pozíciu subjektov, ktoré dlhodobo kritizovali Google Shopping – vlastný nákupný vyhľadávač Googlu.
Idealo, dcérska spoločnosť mediálnej skupiny Axel Springer, požadovala až 3,3 miliardy EUR vrátane úrokov. Firma tvrdí, že v rokoch 2008 až 2023 bola systematicky znevýhodňovaná, pretože Google vo vyhľadávaní uprednostňoval vlastné služby na úkor konkurencie.
Reakcia Googlu: Odmietnutie a odvolanie
Google rozsudok ostro odmieta. Spoločnosť tvrdí, že už v roku 2017 zmenila spôsob zobrazovania nákupných výsledkov, aby zabezpečila lepšie zastúpenie konkurencie.
Podľa Googlu sa počet cenových porovnávačov využívajúcich novú reklamnú jednotku „Shopping Unit“ zvýšil zo 7 na 1 550, a to bez zásahu Európskej komisie.
Idealo: Toto je len začiatok
Zakladateľ Ideala Albrecht von Sonntag uviedol, že spoločnosť bude v právnom boji pokračovať: „Budeme ďalej bojovať – zneužívanie trhu musí mať následky a nesmie sa stať výnosným obchodným modelom, ktorý sa oplatí aj napriek pokutám a kompenzáciám.“
Graf GOOGL.US (D1)
Akcie spoločnosti Alphabet sa aktuálne obchodujú na úrovni 278,40 USD, po niekoľkotýždňovom výraznom raste. Cena sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (255,45 USD) a SMA 100 (225,04 USD), čo naznačuje silný býčí trend. Oba priemery smerujú strmo nahor a poskytujú technickú oporu pre ďalší možný rast. RSI sa nachádza na úrovni 60,7, teda v pozitívnom pásme, ale bez známok prekúpenia.
Zdroj: xStation5
