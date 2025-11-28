Google stiahol antimonopolnú sťažnosť na Microsoft po tom, čo EÚ spustila vlastné vyšetrovanie

-
Google stiahol svoju antimonopolnú sťažnosť voči Microsoftu po tom, čo EK začala vlastné vyšetrovanie trhu s cloudovými službami.
EK skúma, či majú byť Azure a AWS klasifikované ako „gatekeeperi“ podľa zákona Digital Markets Act, čo by im uložilo nové povinnosti.
Sporným bodom je podľa Google neférový licenčný model Microsoftu, ktorý znevýhodňuje konkurenčných poskytovateľov cloudu.
Výsledky vyšetrovania môžu výrazne zmeniť pravidlá fungovania cloudového trhu v EÚ a podporiť menších hráčov.
Spoločnosť Google vo štvrtok oficiálne stiahla svoju antimonopolnú sťažnosť voči Microsoftu v súvislosti s licenčnými praktikami jeho cloudovej platformy Azure. Dôvodom tohto kroku je rozhodnutie Európskej komisie (EK), ktorá nedávno otvorila rozsiahle vyšetrovanie trhu s cloudovými službami v rámci nového zákona o digitálnych trhoch — Digital Markets Act (DMA).
Google podal svoju sťažnosť ešte v roku 2024 s cieľom upozorniť na neférové praktiky, ktoré podľa neho Microsoft využíva na obmedzovanie konkurencie. Tvrdí, že zákazníci sú „zamknutí“ do Azure, pretože prenos licencií na softvér Windows Server alebo SQL Server do iného cloudu – ako napríklad Google Cloud alebo AWS – je výrazne drahší, čo znevýhodňuje konkurenciu.
Stiahnutie sťažnosti však neznamená, že Google ustupuje zo svojich pozícií. Podľa vyjadrenia spoločnosti ide o strategický krok, ktorý dáva prednosť inštitucionálnemu riešeniu – teda dôvere v šetrenie Európskej komisie. Google zároveň potvrdil, že naďalej podporuje otvorený a konkurencieschopný cloudový trh v EÚ aj mimo nej.
Prečo zasahuje Európska komisia
Európska komisia 18. novembra 2025 oznámila otvorenie troch vyšetrovaní týkajúcich sa cloudových služieb. Dve z nich majú posúdiť, či by platformy ako Azure a AWS mali byť označené za „gatekeeperov“ podľa DMA – teda ako dominantní hráči, ktorí musia spĺňať prísnejšie pravidlá. Tretie vyšetrovanie má preskúmať, či existujúce regulácie riešia problém obmedzenej prenositeľnosti licencií, uzamykania zákazníkov alebo neetického viazania služieb.
EK vyjadrila obavy, že veľkí poskytovatelia cloudu môžu brániť inováciám, znižovať konkurenciu a obmedzovať výber pre európske firmy a inštitúcie. Ak vyšetrovanie skončí uznaním Azure alebo AWS za gatekeeperov, môže to zásadne zmeniť fungovanie cloudového trhu v Európe.
Pozadie sporu
Korene sporu siahajú do roku 2022, keď európski poskytovatelia cloudu prostredníctvom organizácie CISPE obvinili Microsoft zo zneužívania postavenia a neférového licencovania. V roku 2024 sa k nim pridal aj Google, ktorý podal vlastnú oficiálnu sťažnosť.
Microsoft síce medzičasom upravil niektoré zmluvné podmienky a ponúkol ústupky, avšak podľa mnohých hráčov na trhu stále uplatňuje modely, ktoré zvýhodňujú jeho vlastné služby na úkor konkurencie.
Dopady na cloudový trh
Stiahnutie sťažnosti naznačuje, že Google sa spolieha na inštitucionálne riešenie prostredníctvom DMA, ktoré by mohlo priniesť komplexnejšiu a trvalejšiu reguláciu cloudového trhu. Ak EK rozhodne v neprospech Microsoftu a Amazonu, môže to otvoriť trh pre menších poskytovateľov a zvýšiť konkurenciu.
Na druhej strane, výsledky vyšetrovania sa očakávajú až v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov, pričom téma obáv o inovácie a cenové dopady zostáva živá na celoeurópskej úrovni.
