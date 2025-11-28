Tesla testuje FSD v Európe formou skúšobných jázd, čaká na súhlas regulačných úradov

-
Tesla ponúka skúšobné jazdy s FSD v Nemecku, Taliansku a Francúzsku v rámci prípravy na schválenie technológie v Európe.
-
FSD nie je autonómne riadenie – vyžaduje neustály dohľad vodiča a rýchlu reakciu v prípade potreby.
-
Európa je pre Teslu strategickým trhom – úspešné zavedenie FSD by mohlo posilniť jej pozíciu.
-
Odborníci varujú pred prehnanou dôverou v technológiu a zdôrazňujú potrebu dôsledného testovania.
-
Spoločnosť Tesla začala v Európe – konkrétne v Nemecku, Taliansku a Francúzsku – ponúkať ukážkové jazdy s jej technológiou Full Self-Driving (FSD), ktorá má umožniť vozidlám jazdiť s minimálnym zásahom vodiča.
Ide o dôležitý krok smerom k regulačnému schváleniu systému v Európe, kde doteraz nebol oficiálne dostupný. Tesla dúfa, že demonštrácie pomôžu presvedčiť úrady o bezpečnosti technológie.
FSD (s označením „FSD (s dohľadom)“) umožňuje autu navigovať, meniť jazdné pruhy, parkovať a reagovať na dopravné situácie – ak vodič zostane pozorný a pripravený prevziať kontrolu.
V Severnej Amerike Tesla nedávno predstavila verziu FSD v14, ktorá dosahuje lepšiu výkonnosť, ale stále nie je úplne autonómna.
Čo FSD je – a čo nie je
Hoci názov „Full Self-Driving“ navodzuje dojem úplne autonómneho systému, v skutočnosti ide o asistenčný systém, ktorý vyžaduje aktívne zapojenie vodiča.
Systém dokáže zvládnuť veľkú časť jazdy, no nie je schopný bezpečne zvládnuť všetky situácie. Odborníci upozorňujú, že pomenovanie môže mýliť používateľov a podporiť prehnanú dôveru v technológiu.
Výskumy tiež ukazujú, že používatelia môžu nadhodnocovať schopnosti FSD, čo zvyšuje riziko v náročných dopravných alebo poveternostných podmienkach.
Strategický význam pre Teslu aj európske úrady
Európsky trh má pre Teslu kľúčový význam, najmä v čase, keď čelí spomaľovaniu rastu a zvyšujúcej sa konkurencii v Číne a USA.
Zavedenie FSD by Tesle mohlo pomôcť upevniť pozíciu lídra v oblasti softvéru pre autonómne riadenie. Súčasne však musí splniť prísne bezpečnostné štandardy.
Regulačné úrady pristupujú k problematike opatrne – napríklad holandský úrad RDW plánuje testovanie FSD začiatkom roka 2026.
Kontext – verejná dôvera a technologické riziká
Diskusia o FSD je súčasťou širšej debaty o budúcnosti autonómnej mobility. Zatiaľ čo niektorí odborníci a investori veria, že Tesla má náskok, bezpečnostné riziká spojené s nesprávnym pochopením schopností systému sú stále významné.
Dôvera verejnosti a rozhodnutia regulačných orgánov budú kľúčové pre ďalší vývoj.
