Goolsbee — rozsah ciel je výrazne vyšší, než Fed očakával; čínske indexy prudko klesajú 📌

V rozhovore, ktorý sa skončil len pred niekoľkými minútami, Austan Goolsbee z Fedu vyjadril rastúce obavy z ekonomických dôsledkov nových amerických ciel. Zdôraznil, že clá na medziprodukty – teda suroviny využívané vo výrobe – môžu vážne poškodiť americký priemysel a narušiť dodávateľské reťazce. Goolsbee uviedol, že existujú reálne obavy z návratu vysokej inflácie, najmä preto, že nálada medzi spotrebiteľmi a firmami sa prudko zhoršila. Upozornil, že ukazovatele sentimentu sa blížia ku krízovým úrovniam, čo je znepokojujúce, aj keď väzba medzi náladou a reálnymi výdavkami je momentálne slabšia než v minulosti.

Ďalej poukázal na to, že firmy váhajú s investíciami kvôli nejasným a nestabilným pravidlám v medzinárodnom obchode a smerovaní ekonomickej politiky. Bankár poznamenal, že dopad na investície je negatívny, no rozsah zatiaľ nie je známy. Doplnil, že medzi firmami panuje výrazná nezhoda v tom, nakoľko možno náklady ciel preniesť na spotrebiteľov. V niektorých prípadoch to môže viesť k finančným problémom alebo až krachom dodávateľov. Goolsbee tiež priznal, že rozsah ciel je podstatne väčší, než sa pôvodne očakávalo alebo modelovalo, čo situáciu ďalej komplikuje. Na záver uviedol, že hoci trhy reagujú rýchlo na nové informácie, Fed musí pri rozhodovaní zachovať dlhodobý pohľad, najmä vzhľadom na nepredvídateľné ponukové šoky.

Reakcia trhu na eskaláciu medzi USA a Čínou (aktualizácia)

Indexy sa počas rozhovoru vrátili do poklesu po tom, čo USA oznámili ďalšie odvetné clá na Čínu. Situácia na trhu je mimoriadne znepokojujúca a clá tejto úrovne medzi USA a Čínou predstavujú vážne riziko pre obe ekonomiky. Tento rozsah ciel má za cieľ skôr zmraziť obchod než generovať príjmy do rozpočtu, a za aktuálnych podmienok ide o jasnú eskaláciu konfliktu. Podľa nášho názoru trh stále verí v rýchlu dohodu, pretože v dlhodobom horizonte by 104 % clá boli pre americké firmy likvidačné, a reakcia indexov by mala byť omnoho prudšia.

CFD na čínsky index CHN.cash úplne vymazali predchádzajúce zisky a prehlbujú poklesy. Podobná situácia sa pozoruje aj na amerických indexoch.

Zdroj: xStation 5

