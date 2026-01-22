Graf dňa: AUDUSD mieri k viacročným maximám 📈 Zvýši RBA sadzby vo februári❓ (22.01.2026)

Austrálsky dolár dnes dominuje na devízovom trhu, keď po zverejnení najnovších údajov z austrálskeho trhu práce posilňuje až o 0,7 % voči americkému doláru. Neočakávaný pokles nezamestnanosti opäť zvyšuje pravdepodobnosť, že RBA pristúpi k zvýšeniu sadzieb, čo posúva AUDUSD smerom k viacročným maximám.
AUDUSD sa obchoduje na najvyššej úrovni od konca septembra až októbra 2025. Po týždni stagnácie sa vrátila volatilita a cena odrazila od 12-týždňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA12, svetlofialová), čím potvrdila dlhodobý rastový trend. Pár sa teraz blíži k zóne 0,68–0,69, ktorá od roku 2023 funguje ako strop. Prerazenie nad túto úroveň môže nastať, ak sa trh práce ďalej utiahne a inflácia zostane zvýšená. Avšak dosiahnutie viacročných maxím pravdepodobne povedie k väčšej opatrnosti medzi obchodníkmi, ktorí vsádzajú na pokračovanie trendu.
Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa AUDUSD nahor?
-
Neočakávaný pokles nezamestnanosti:
Miera nezamestnanosti v Austrálii klesla z 4,3 % v novembri na 4,1 % v decembri, napriek očakávaniam rastu na 4,4 %. Dáta o zamestnanosti taktiež pozitívne prekvapili – pribudlo 65,2 tis. nových pracovných miest po prudkom poklese v novembri (odhad: 28,3 tis.).
Decembrové údaje sú ovplyvnené sezónnymi faktormi (vyšší dopyt po pracovnej sile počas sviatkov), no pri inflácii 3,2 % (Q3 2025) správa vyvoláva obavy z možnej mzdovo-inflačnej špirály.
-
Trh započítava zvýšenie sadzieb RBA:
Napätý trh práce a vyššia inflácia obmedzujú priestor pre Austrálsku centrálnu banku, ktorá v auguste zastavila znižovanie sadzieb na úrovni 3,6 %.
Najnovšie dáta zvyšujú pravdepodobnosť februárového zvýšenia sadzieb na 58 %, pričom trh očakáva takmer dve zvýšenia o 25 bázických bodov do konca roka 2026 (Cash Rate Futures).
-
Návrat chuti riskovať:
Zrušenie Trumpovej diplomatickej iniciatívy ohľadom Grónska a znížené riziko novej obchodnej vojny podporujú odliv kapitálu z bezpečných aktív (frank, dolár) smerom k rizikovejším menám, vrátane AUD.
Rizikovú náladu potvrdzuje aj korekcia na zlate (-0,25 %).
