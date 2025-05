Graf dňa: ROPA (15. 5. 2025)

Ceny ropy dnes klesajú o 3 % po tom, čo došlo k pokroku v dlhodobých jadrových rokovaniach medzi Iránom a Spojenými štátmi. Po mesiacoch dialógov obe strany vydali konkrétne vyhlásenia, ktoré by mohli otvoriť cestu pre zvýšený export iránskej ropy, ktorý bol doteraz obmedzený americkými sankciami.

Od začiatku roka sú ceny ropy pod tlakom v dôsledku slabého dopytu, obáv o globálny hospodársky výhľad a rastúcej produkcie. Dnešné správy o možnej dohode medzi dvoma ropnými veľmocami ešte viac znížili sentiment investorov. Teherán vyhlásil, že je pripravený vzdať sa jadrových zbraní výmenou za zrušenie sankcií, zatiaľ čo Donald Trump potvrdil „významný pokrok“ v rokovaniach a uviedol, že „obe strany v podstate prijali podmienky“.

Doteraz USA uvalili sankcie na iránske spoločnosti vyvážajúce ropu do Číny. Minister financií Scott Bessent však zdôraznil, že Spojené štáty budú cieliť na hlavné zdroje príjmov Iránu, pokiaľ bude krajina pokračovať v podpore terorizmu. Zrušenie obmedzení by Iránu umožnilo prístup na globálne trhy a mohlo by zvýšiť už aj tak rastúcu nadmernú ponuku.

Po týždni rastu stráca téma obchodných rokovaní medzi Čínou a USA na dynamike. Investori sa postupne vzďaľujú od nedávneho optimizmu a predstavy o náhlom oživení dopytu po rope, čo zastavilo posledné zotavenie cien.

Zdroj: xStation5

