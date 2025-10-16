Graf dňa - US100 (16.10.2025)

- Nasdaq rastie po dobrých výsledkoch taiwanského polovodičového giganta TSMC.
- Výborná správa spoločnosti TSMC, ktorá vykázala takmer 40 % medziročný rast zisku, dopĺňa v čerajšie dobré výsledky spoločnosti ASML.
- Investori sú čoraz viac presvedčení, že záujem o umelú inteligenciu je naďalej obrovský, čo zvyšuje náladu na trhu a zmierňuje obavy z obchodnej vojny.
Výsledky spoločnosti TSMC (TSM.US), ktorá je kľúčovým hráčom na svetovom trhu s polovodičmi, ukázali, že umelá inteligencia umožňuje niektorým spoločnostiam zarobiť majetok.
Optimizmus okolo infraštruktúry AI a spoločností spojených s týmto trendom zmiernil neistotu v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi USA a Čínou. Dnešná veľmi dobrá správa spoločnosti TSMC sa dobre zhoduje so včerajšími výsledkami spoločnosti ASML - spoločnosti, ktorá je kľúčová pre infraštruktúru AI prostredníctvom svojich litografických strojov EUV - ktoré tiež prekonali očakávania.
Výsledkom je, že futures na Nasdaq 100 (US100 ) sa obchodujú o 0,4 % vyššie, čím jasne prelomili hranicu 25 000 bodov.
V predburzovom obchodovaní získavajú aj akcie spoločností súvisiacich s infraštruktúrou AI, ako sú Broadcom, Nvidia, AMD a Arista Networks.
Investorom stále chýbajú podrobnosti o prebiehajúcich rokovaniach medzi Washingtonom a Pekingom, pričom sa zdá, že dosiahnutie akejkoľvek potenciálnej dohody môže trvať dlhšie. Trh vníma výsledok ako neistý, ale dnes nehodnotí dodatočné riziko. Okrem toho zostáva nejasné, či by konečná dohoda mala eskalujúci charakter , alebo či by obe strany mohli dosiahnuť diplomatický kompromis zahŕňajúci vzájomné ústupky.
Čínske ministerstvo obchodu sa dnes vyjadrilo k americkým dotáciám na elektromobily a uviedlo, že diskriminácia čínskeho tovaru porušuje pravidlá WTO. Medzitým sa opäť objavila vyhliadka na stretnutie Trumpa a Xiho, čo na trhoch vyvoláva nádej na pozitívny výsledok americko-čínskych rokovaní.
Výsledky spoločnosti TSMC
- Príjmy: USD (+30 % r/r; očakávaná hodnota 967,7 mld. USD).
- Čistý zisk: NT$ (+39 % r/r; očakávalo sa 405,5 mld. NT$)
- Hrubá marža: 59,5 % (2. štvrťrok: 58,6 %; očakávaná 57,1 %)
- Výhľad tržieb na rok 2026: ~30% medziročný rast v polovici obdobia (predtým ~30% medziročne) → 117,4-121,9 mld.
Graf US100
Futures kontrakt Nasdaq 100 sa v súčasnosti obchoduje približne 300 bodov pod svojím historickým maximom, pričom - podobne ako koncom augusta - sa drží nad 50-dňovým EMA (oranžová čiara).
Zdroj: xStation5
