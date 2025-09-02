viac
Graf dňa: USDJPY (02.09.2025)

12:35 2. septembra 2025

Japonský jen je dnes druhou najslabšou menou skupiny G10 (hneď po libre), keď voči doláru stráca približne 0,9 %. Slabosť pramení jednak zo širšieho posilnenia USD, a tiež z nedávnych vyjadrení člena Bank of Japan, ktoré znížili očakávania trhu ohľadom budúceho zvyšovania sadzieb v Japonsku. Jasná reakcia je viditeľná aj na dlhopisovom trhu, kde japonské 10-ročné dlhopisy zaznamenali najsilnejší dopyt od roku 2023.

USDJPY býčím pohybom prerazil nad 30-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, čím ukončil sériu obchodných seancií s nízkou volatilitou. Menový pár sa zastavil na hornej hranici aktuálnej konsolidácie (úroveň 100 % Fibonacciho retracementu) a v prípade horšieho výsledku ISM reportu, najmä jeho subindexu zamestnanosti, môže dôjsť ku korekcii.
Zdroj: xStation5

 

Čo dnes ovplyvňuje USDJPY?
Guvernér Bank of Japan Ryozo Himino zdôraznil, že BOJ bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, keď sa ekonomická aktivita zlepší a inflácia sa postupne vráti k 2 % cieľu. Nešpecifikoval však, na ktorom zasadnutí by mohlo dôjsť k diskusii o zvýšení sadzieb, no poznamenal, že absencia jasného spomalenia v reakcii na clá by mala podporiť sprísnenie menovej politiky.

Vzhľadom na absenciu jednoznačne jastrabích vyjadrení trh znížil očakávania na 25-bodové zvýšenie sadzieb v roku 2025 zo 70 % na približne 63 %.

Posledná aukcia japonských 10-ročných štátnych dlhopisov zaznamenala najsilnejší dopyt od októbra 2023, čo stiahlo výnosy z lokálnych maxím na 1,60 % (-2 bb).

Hlavný japonský obchodný vyjednávač Ryosei Akazawa zrušil cestu do Washingtonu pre napätie ohľadom colných taríf na ryžu a automobily a zdôraznil, že poľnohospodárstvo nebolo súčasťou júlového obchodného dohovoru. Japonsko však splní americké požiadavky na dovoz ryže v rámci existujúcej bezcolnej kvóty, bez zníženia ciel na iné poľnohospodárske produkty, a zároveň bude tlačiť na dodržanie záväzkov USA ohľadom zníženia ciel na automobily, výmenou za sľúbenú investičnú iniciatívu vo výške 550 miliárd USD.

Výnosy 10-ročných dlhopisov klesli zo svojho nedávneho maxima po neutrálnych vyjadreniach guvernéra BOJ, ktoré podporili dopyt počas dnešnej aukcie.
Zdroj: XTB Research

 

