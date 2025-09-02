Graf dňa: USDJPY (02.09.2025)

Japonský jen je dnes druhou najslabšou menou skupiny G10 (hneď po libre), keď voči doláru stráca približne 0,9 %. Slabosť pramení jednak zo širšieho posilnenia USD, a tiež z nedávnych vyjadrení člena Bank of Japan, ktoré znížili očakávania trhu ohľadom budúceho zvyšovania sadzieb v Japonsku. Jasná reakcia je viditeľná aj na dlhopisovom trhu, kde japonské 10-ročné dlhopisy zaznamenali najsilnejší dopyt od roku 2023.
Čo dnes ovplyvňuje USDJPY?
Guvernér Bank of Japan Ryozo Himino zdôraznil, že BOJ bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, keď sa ekonomická aktivita zlepší a inflácia sa postupne vráti k 2 % cieľu. Nešpecifikoval však, na ktorom zasadnutí by mohlo dôjsť k diskusii o zvýšení sadzieb, no poznamenal, že absencia jasného spomalenia v reakcii na clá by mala podporiť sprísnenie menovej politiky.
Vzhľadom na absenciu jednoznačne jastrabích vyjadrení trh znížil očakávania na 25-bodové zvýšenie sadzieb v roku 2025 zo 70 % na približne 63 %.
Posledná aukcia japonských 10-ročných štátnych dlhopisov zaznamenala najsilnejší dopyt od októbra 2023, čo stiahlo výnosy z lokálnych maxím na 1,60 % (-2 bb).
Hlavný japonský obchodný vyjednávač Ryosei Akazawa zrušil cestu do Washingtonu pre napätie ohľadom colných taríf na ryžu a automobily a zdôraznil, že poľnohospodárstvo nebolo súčasťou júlového obchodného dohovoru. Japonsko však splní americké požiadavky na dovoz ryže v rámci existujúcej bezcolnej kvóty, bez zníženia ciel na iné poľnohospodárske produkty, a zároveň bude tlačiť na dodržanie záväzkov USA ohľadom zníženia ciel na automobily, výmenou za sľúbenú investičnú iniciatívu vo výške 550 miliárd USD.
