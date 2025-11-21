Ceny kávy sa prepadli po zrušení amerických ciel na dovoz z Brazílie

- USA zrušili 40 % clo na brazílsku kávu a ďalšie poľnohospodárske produkty, čo spustilo prudký pokles cien.
- Arabica klesla o 4,6 %, robusta o 5 %, krátko po oznámení dokonca o viac než 6–8 %.
- Zrušenie ciel má zmierniť tlak na amerických spotrebiteľov a pomôcť prezidentovi Trumpovi čeliť nespokojnosti verejnosti pre ceny potravín.
- Napriek krátkodobému prepadu zostáva štrukturálny nedostatok arabiky a nízke zásoby limitujúcim faktorom ďalšieho poklesu.
Globálne ceny kávy zaznamenali prudký pokles po tom, čo americký prezident Donald Trump nečakane zrušil 40 % clá na dovoz brazílskych poľnohospodárskych produktov, vrátane kávy a kakaa. Tento krok prichádza v reakcii na rastúci tlak zo strany amerických spotrebiteľov, ktorým prekážajú vysoké ceny potravín, a zároveň na klesajúcu popularitu prezidenta, ako ukazuje prieskum Reuters/Ipsos.
Ceny kávy v americkom maloobchode v septembri medziročne vzrástli o 40 %, čiastočne práve kvôli týmto clám. Brazília ako najväčší svetový producent kávy zásobuje USA, najväčšieho spotrebiteľa, približne tretinou svojej produkcie. Odstránenie obchodných bariér teda okamžite ovplyvnilo ceny na trhoch.
Na burze ICE klesli futures na arabicu o 4,6 % na 3,5925 USD za libru, pričom počas dňa sa prepadli až o viac než 6 % na dvojmesačné minimum. Futures na robustu, používanú najmä v instantnej káve, klesli o 5 % na 4 400 USD za metrickú tonu, krátko po otvorení trhu až o 8 %.
Napriek prudkej reakcii trhu niektorí obchodníci zostávajú pokojní. Európsky obchodník z poprednej kávovej spoločnosti uviedol:
„Trh to ešte len spracúva. Možný ďalší pokles? Možno, ale nemyslím si, že klesneme pod 3 USD/libru. Ak vôbec, zvážil by som nákup pri akomkoľvek poklese, ktorý táto správa spôsobí.“
Argumentuje tým, že globálna ponuka arabiky zostáva napätá, zásoby sú nízke, výkupný dopyt pretrváva a stále existujú riziká spojené s počasím, najmä kvôli javu La Niña, ktorý môže ohroziť úrodu.
Graf Coffee (H1)
Na grafe kávy (CFD) je zreteľný prudký výpredaj, ktorý nasledoval po oznámení zrušenia ciel na brazílsku kávu zo strany USA. Cena klesla až k hladine 352,5 USD, než došlo k čiastočnému odrazu a stabilizácii okolo 360,60 USD. Tento pokles nasledoval po dlhšom období konsolidácie tesne pod kĺzavým priemerom EMA 50 (377,09 USD) a výrazne nižšie pod SMA 100 (388,06 USD). CCI sa prepadol hlboko do prepredaného pásma (-129,9), čo potvrdzuje silný výpredajový tlak a potenciál na technický odraz. Momentum je tesne pod nulou, no začína mierne rásť, čo naznačuje prvé náznaky stabilizácie po prepade. Objemy počas poklesu výrazne vzrástli, čo svedčí o panických výpredajoch a silnej reakcii trhu na fundamentálnu správu. Napriek krátkodobému oživeniu cena zostáva hlboko pod kľúčovými priemermi, čo obmedzuje rastový potenciál.
Zdroj: xStation5
