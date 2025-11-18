Graf dňa: USDJPY (18. 11. 2025)

USD/JPY sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 155,40. Dnešné pohyby sú jasne ovplyvnené fundamentálnymi faktormi, pričom rovnováha síl medzi Japonskom a Spojenými štátmi naďalej hrá v prospech dolára. Napriek zhoršeniu globálneho sentimentu sa trhy neobracajú k jenu, čo poukazuje na jeho štrukturálnu slabosť spôsobenú politikou Bank of Japan a výrazným rozdielom v úrokových sadzbách. Pozornosť sa zároveň sústreďuje na vnútropolitické napätie v Japonsku, očakávania týkajúce sa Fedu a súbor nadchádzajúcich amerických ekonomických dát, ktoré môžu určiť ďalší vývoj tohto menového páru.
Čo dnes ovplyvňuje USD/JPY?
Menová politika Bank of Japan (BOJ)
BOJ naďalej uplatňuje mimoriadne uvoľnenú menovú politiku, a to aj napriek rastúcemu napätiu vo vnútri rady, kde niektorí členovia podporujú zvýšenie sadzieb. Trhy neočakávajú sprísnenie v blízkej dobe, keďže guvernér BOJ Ueda naznačuje, že rozhodnutia môžu prísť až budúci rok, alebo dokonca až v roku 2026. Očakávania decembrového zvýšenia sadzieb sú veľmi nízke, čo udržuje jen ako populárnu menu na financovanie (carry trade). Tento prístup vyvíja trvalý tlak na oslabenie jenu.
- Zhrnutie: BOJ zostáva silne holubičí, trh neočakáva skoré zvýšenie sadzieb. Úroková výhoda USA pretrváva, čo posilňuje slabosť jenu.
Vzťahy medzi BOJ a japonskou vládou
Vláda opakovane zdôrazňuje potrebu stabilizácie jenu, no jej zásahy zostávajú iba slovné, bez konkrétnych krokov. BOJ odmieta meniť politiku len kvôli slabosti meny a zameriava sa na infláciu a podporu ekonomiky. Tieto odlišné priority spôsobujú napätie medzi inštitúciami a zvyšujú neistotu na trhoch. Postup Japonska je vnímaný ako nekonzistentný, čo oslabuje dôveru v jen.
- Zhrnutie: Vláda hovorí o podpore jenu, ale nekoná rozhodne. BOJ si ide vlastnou cestou, čo zvyšuje napätie a trhovú neistotu. Trhy to vnímajú ako znak slabosti meny.
Očakávania ohľadom politiky Fedu
Trhy sú neisté, čo sa týka decembrového zasadnutia Fedu. Šanca na zníženie sadzieb je nízka a Fed zdôrazňuje závislosť od prichádzajúcich dát, čo stabilizuje dolár, ale neprináša jasný trendový impulz. V porovnaní s holubičím postojom BOJ táto neutralita Fedu hrá v prospech dolára.
- Zhrnutie: Fed zostáva neutrálny, čo doláru postačuje na udržanie výhody. Trhy vnímajú jasný kontrast s holubičím BOJ, čo podporuje vyššie úrovne USD/JPY.
Makroekonomické dáta z USA a Japonska
V najbližších dňoch sa trhy zamerajú na dáta ako ADP, zápis FOMC, NFP a infláciu z USA a Japonska. Americké dáta môžu výrazne ovplyvniť očakávania týkajúce sa Fedu, a teda priamo USD/JPY. Silnejšie čísla podporujú dolár, slabšie môžu zvýšiť očakávania zníženia sadzieb a krátkodobo dolár oslabiť. Japonské dáta majú menší dopad, keďže reakcia BOJ je veľmi pomalá.
- Zhrnutie: Hlavným hnacím motorom USD/JPY sú americké dáta. Japonské dáta majú minimálny vplyv. Trhy sa sústredia takmer výlučne na USA.
Úrokový diferenciál medzi USA a Japonskom
Široký rozdiel medzi vysokými úrokovými sadzbami v USA a veľmi nízkymi v Japonsku zostáva kľúčovým faktorom štrukturálnej slabosti jenu. Táto výhoda udržuje atraktivitu financovania cez jen, čo podporuje tok kapitálu do dolárových aktív. Ani negatívny sentiment na trhoch nevedie k posilneniu jenu, keďže výnosy z amerických aktív sú výrazne vyššie. Tento jav dlhodobo oslabuje jen.
- Zhrnutie: Veľký úrokový rozdiel poškodzuje jen. Trhy ho naďalej využívajú na financovanie, čo udržuje štrukturálnu výhodu dolára.
Globálna situácia a aktuálna „risk-off“ nálada
Súčasné zhoršenie nálady na trhoch nevedie k tradičnému posilňovaniu jenu, čo je výrazná zmena oproti predchádzajúcim cyklom. Je to spôsobené extrémne uvoľnenou politikou BOJ a výraznou úrokovou výhodou USA. V tomto prostredí trhy považujú za bezpečnejšie aktíva dolár, americké dlhopisy a švajčiarsky frank, nie jen. Tradičná úloha jenu ako bezpečného prístavu je oslabená.
- Zhrnutie: Japonský jen stráca status bezpečného aktíva. Trhy preferujú dolár a frank. Štrukturálne faktory znižujú dôveru v jen.
