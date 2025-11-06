Graf dňa – Zlato (06.11.2025)

- Zlato prelomilo hranicu 4 000 USD uprostred turbulencií na trhoch a neistoty ohľadom americkej ekonomiky.
- Prepúšťanie riadené umelou inteligenciou nečakane posilnilo atraktivitu zlata ako bezpečného prístavu.
- UBS (4 700 USD) a MS (4 500 USD) stanovili vysoké cieľové ceny, keďže kov smeruje k dôležitému technickému prerazeniu.
- Zlato prelomilo hranicu 4 000 USD uprostred turbulencií na trhoch a neistoty ohľadom americkej ekonomiky.
- Prepúšťanie riadené umelou inteligenciou nečakane posilnilo atraktivitu zlata ako bezpečného prístavu.
- UBS (4 700 USD) a MS (4 500 USD) stanovili vysoké cieľové ceny, keďže kov smeruje k dôležitému technickému prerazeniu.
Zlato sa opäť vyšplhalo nad hranicu 4 000 USD za uncu a dosiahlo najvyššiu úroveň od začiatku týždňa. Tento nárast ceny je vo veľkej miere pripisovaný zvýšenej turbulencii na finančných trhoch a rastúcej neistote ohľadom americkej ekonomiky. Kým nedávne správy ADP a ISM ukázali silné dáta, dnešná správa Challenger poukázala na výrazný nárast plánovaného prepúšťania v USA. Zaujímavé je, že toto prepúšťanie sa javí ako dôsledok AI revolúcie, a nie len ako následok nedávneho vládneho shutdownu.
V súčasnosti stále pozorujeme čistý pokles držby zlata v rámci ETF fondov. Včerajší a dnešný odraz však môže naznačovať návrat trhovej dopytu. Najnovší výhlaď od UBS, zverejnený v uplynulých hodinách, naznačuje, že zlato by malo čoskoro dosiahnuť aspoň 4 200 USD. Ak geopolitické turbulencie pretrvajú, cena kovu by sa mohla budúci rok dotknúť úrovne 4 700 USD za uncu.
Naopak, výhlaď Morgan Stanley z konca októbra uvádza, že cena zlata by mala dosiahnuť 4 500 USD do polovice budúceho roka.
Z technického pohľadu sa zlato momentálne konsoliduje v rámci trojuholníkovej formácie, no zároveň sa zdá, že ukončilo sériu nižších miním a nižších maxím. Bežne by trojuholník po prudkom poklese signalizoval prerazenie smerom nadol a pokračovanie predajného trendu. Aktuálne však existuje možnosť prerazenia smerom nahor. Kľúčové je, že zlato sa vrátilo nad úroveň 4 000 USD a obchoduje sa nad hladinou 38,2 % Fibonacciho retracementu. Ak sa mu podarí opätovne získať poslednú líniu uptrendu a hladinu 23,6 %, nedávna korekcia by mohla byť považovaná za plne ukončenú.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Dennie zhrnutie: Wall Street v eufórii, AUD posilňuje po jestřábom RBA, zlato pokračuje v raste (10. 11. 2025)
USDCHF klesá o 0,2 % 📉 Švajčiarsko blízko zníženia ciel? 🇨🇭
US OPEN: Riziko je späť, trhy zaceňujú koniec vládneho „shutdownu“ (10. 11. 2025)
Livestreamy XTB tento týždeň
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.