💷 GBPUSD posilňuje pred rozhodnutím BoE

- BoE pravdepodobne ponechá sadzby bez zmeny: Bank of England zrejme nezmení úrokové sadzby napriek klesajúcej inflácii; pozornosť sa sústreďuje na trvalý dezinflačný trend.
- Časový harmonogram: Rozhodnutie bude oznámené o 13:00, spolu so zápisnicou zo zasadnutia. O 30 minút neskôr prehovorí guvernér Bailey k rozhodnutiu.
- Riziko holubičieho prekvapenia: Trh podceňuje pravdepodobnosť zníženia sadzieb (25 %); fiskálne prísny novembrový rozpočet by mohol viesť k decembrovému zníženiu sadzieb a dnes zvýšiť holubičí nesúhlas.
- GBPUSD na pozorovanie: Ponechanie sadzieb podporuje odraz GBPUSD smerom k úrovni 1,3200; naopak, prekvapivé zníženie alebo silný holubičí signál môžu viesť k okamžitému poklesu pod 1,30.
Napriek nedávno sklamaným makroekonomickým údajom sa všeobecne očakáva, že Bank of England na dnešnom zasadnutí Výboru pre menovú politiku (MPC) ponechá úrokové sadzby nezmenené. Hoci inflácia spomalila (v septembri klesla na 3,8 %, čo je pod odhadom BoE), tlak na ceny služieb sa zmiernil a rast miezd spomalil, miera inflácie zostáva takmer dvojnásobkom cieľa centrálnej banky vo výške 2 %. Ďalším faktorom je očakávané fiškálne sprísnenie cez zvýšenie daní v nadchádzajúcom rozpočte.
MPC preto pravdepodobne uprednostní sledovanie trvalého dezinflačného trendu predtým, než začne zvažovať uvoľnenie menovej politiky, ktoré sa všeobecne neočakáva skôr ako na jar 2026, keď by inflácia mala klesnúť k úrovni 2,5 %.
Oceňovanie trhu a nesúhlasné hlasy
Trh v súčasnosti oceňuje pravdepodobnosť dnešného zníženia sadzieb len na 25 %, pričom úplné zníženie o 25 bázických bodov je plne započítané až na február. Zaujímavé však je, že kombinovaná pravdepodobnosť zníženia do decembra sa pohybuje blízko 70 %, čo odráža nedávne ocenenie v USA, kde bolo decembrové zníženie takmer plne započítané.
Aj keď trh pripisuje nízku 25 % pravdepodobnosť dnešnému zníženiu sadzieb, tento scenár sa môže javiť ako podcenený. Kľúčovým faktorom pre inflačný výhľad v nasledujúcich štvrťrokoch bude návrh britského rozpočtu, ktorý má byť predstavený koncom novembra. Ak rozpočet prinesie očakávanú fiškálnu disciplínu, BoE môže získať väčšiu dôveru v pokračujúci dezinflačný vývoj a pristúpiť k zníženiu sadzieb už na decembrovom zasadnutí.
Vzhľadom na to existuje možnosť holubičieho signálu už dnes – či už prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia, alebo výsledku hlasovania. Nedávno dvaja členovia MPC hlasovali za zníženie; dnes by sa počet nesúhlasiacich mohol zvýšiť na troch.
Dopad na libru
Rozhodnutie ponechať sadzby nezmenené môže podporiť nedávne oživenie páru GBP/USD. Tento menový pár aktuálne testuje pásmo zodpovedajúce podobnej korekcii z konca októbra. Ak tón dnešného rozhodnutia nebude príliš holubičí, korekcia môže pokračovať smerom k oblasti 1,3200.
Naopak, zníženie sadzieb by pravdepodobne spôsobilo okamžitý pokles pod úroveň 1,30. Tento negatívny scenár sa môže naplniť aj v prípade, že BoE jasne signalizuje pripravenosť uvoľniť politiku v decembri, v závislosti od detailov pripravovaného rozpočtu.
