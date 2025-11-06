Návrat ropných kohútikov: OPEC zvyšuje ťažbu napriek hrozbe prebytku

-
OPEC v októbri zvýšil produkciu o 50 000 barelov denne na 29,07 milióna.
-
Saudská Arábia a ďalší partneri obnovujú časť dodávok pozastavených od roku 2023.
-
Cena ropy Brent od začiatku roka klesla o 14 %, IEA varuje pred možným prebytkom v roku 2026.
-
Ďalšie navýšenie ťažby sa očakáva v decembri, následne OPEC+ plánuje pozastavenie zvyšovania v Q1 2026.
-
Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v októbri mierne zvýšila produkciu o 50 000 barelov denne na celkových 29,07 milióna barelov denne, ako ukazuje aktuálny prieskum agentúry Bloomberg. Tento nárast prichádza v čase, keď sa kľúčoví producenti – najmä Saudská Arábia – rozhodli obnoviť časť dodávok, ktoré boli pozastavené od roku 2023.
V rámci nového kola navyšovania členovia OPEC+ postupne obnovujú až 1,65 milióna barelov denne, ktoré boli predtým dobrovoľne stiahnuté z trhu. Tento krok nadväzuje na predchádzajúce prekvapivé rozhodnutie z prvej polovice roka, keď Rijád a jeho spojenci rýchlo vrátili späť ďalších 2,2 milióna barelov denne s cieľom získať späť podiel na globálnom trhu – aj za cenu rizika prebytku ponuky.
Cena ropy Brent reagovala poklesom a od začiatku roka oslabla o 14 %, aktuálne sa obchoduje okolo 64 USD za barel. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) dokonca predpovedá, že v roku 2026 môže trh zasiahnuť rekordný prebytok.
Saudská Arábia pridala v októbri 40 000 barelov denne, čím sa jej produkcia zvýšila na 10,02 milióna barelov denne, čo zodpovedá predtým dohodnutému cieľu. K rastu prispeli aj Irak, Spojené arabské emiráty a Kuvajt.
Naopak, Líbya a Venezuela, ktoré sú z kvót OPEC+ vyňaté kvôli vnútorným problémom, zaznamenali spolu pokles o 120 000 barelov denne. Líbya čelí politickej a bezpečnostnej kríze, zatiaľ čo Venezuela zápasí s dopadmi amerických sankcií.
Hoci OPEC+ plánuje ešte ďalšie zvýšenie ťažby v decembri, v prvom kvartáli 2026 má dôjsť k pozastaveniu ďalšieho rastu, čo možno vnímať ako reakciu na zhoršujúce sa trhové podmienky.
Záverom možno povedať, že OPEC balansuje medzi obnovou dodávok a snahou predísť cenovému kolapsu. Ďalší vývoj bude závisieť aj od rozhodnutí na plánovanom zasadnutí OPEC+ dňa 30. novembra, kde sa určia ďalšie kroky pre začiatok roka 2026.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa po včerajšom poklese snaží stabilizovať v blízkosti Fibonacciho hladiny 38,2 % na úrovni 59,99 USD, aktuálne sa obchoduje za 60,04 USD. Tento cenový bod predstavuje kľúčovú krátkodobú rezistenciu, keďže sa tu nachádza aj klzavý priemer EMA 50 (60,18 USD), ktorý bol v posledných dňoch viackrát testovaný a odmietnutý.
Naopak, klzavý priemer SMA 100 (60,52 USD) sa nachádza ešte vyššie a potvrdzuje pretrvávajúci klesajúci trend, keďže cena zostáva pod oboma priemermi. Ak sa rope nepodarí túto zónu preraziť, hrozí návrat k úrovni okolo 58,46 USD, čo zodpovedá 23,6 % Fibonacciho retracementu.
Technické indikátory signalizujú krátkodobé oživenie: CCI dosahuje hodnotu 87,5, čo naznačuje prekúpený trh, a momentum sa taktiež obracia nahor. Tieto signály však zatiaľ nie sú dostatočne silné na potvrdenie trvalého obratu trendu. Navyše, objem obchodovania počas posledného rastu zostal podpriemerný, čo spochybňuje silu kupujúcich.
Zdroj: xStation5
