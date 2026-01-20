GSK kupuje Rapt Therapeutics za 2,2 miliardy dolárov

- GSK kupuje Rapt Therapeutics za 2,2 mld. USD, pričom platí 65 % prémiu.
- GSK kupuje Rapt Therapeutics za 2,2 mld. USD, pričom platí 65 % prémiu.
- Kľúčový produkt ozureprubart má zmeniť prístup k liečbe potravinových alergií.
- Akvizícia zapadá do novej stratégie GSK, ktorá kladie dôraz na imunológiu a onkológiu.
- GSK si naďalej udržiava väčšinový podiel vo ViiV Healthcare, napriek zmenám medzi partnermi.
Britská farmaceutická spoločnosť GSK Plc oznámila akvizíciu americkej biotechnologickej firmy Rapt Therapeutics za 2,2 miliardy dolárov, čím upevňuje svoje zameranie na inovatívne liečivá v oblasti imunológie a zápalových ochorení. GSK zaplatí 58 USD za akciu, čo predstavuje 65 % prémiu oproti záverečnej cene akcií Rapt z predchádzajúceho dňa.
Hlavným ťahákom transakcie je experimentálny liek ozureprubart, ktorý má potenciál zmeniť liečbu potravinových alergií – vďaka možnosti dávkovania raz za 12 týždňov namiesto súčasného štandardu 2–4 týždne. Tento režim by mohol byť zásadný najmä pre detských pacientov, u ktorých je časté podávanie injekcií problematické. V prípade schválenia by ozureprubart mohol konkurovať prípravku Xolair od Genentechu a Novartisu.
GSK získa globálne práva na program s výnimkou oblasti Veľkej Číny. Rapt zároveň testuje ozureprubart aj pri chronickej spontánnej urtikárii, čo rozširuje trhový potenciál lieku.
Akcie Rapt Therapeutics tento rok vzrástli o 168 %, čo odráža optimizmus investorov ohľadom vývoja spoločnosti. Naopak akcie GSK po oznámení mierne oslabili, hoci si od začiatku roka pripísali približne 36 %.
Nový generálny riaditeľ GSK, Luke Miels, čelí tlaku investorov, aby naplnil dlhodobé ambície spoločnosti v oblasti rastu výnosov a nahradil príjmy z top-selling HIV liekov, ktorým sa blíži exspirácia patentov. Akvizícia Rapt nadväzuje na kúpu spoločnosti Aiolos Bio z roku 2024, ktorá vyvíjala liečbu astmy, a zdôrazňuje nový strategický smer GSK – posilnenie pozície v onkológii a imunológii.
V USA trpí potravinovými alergiami viac ako 17 miliónov ľudí, pričom u 1,3 milióna z nich dochádza k ťažkým alergickým reakciám. Trh tak ponúka značný potenciál, najmä ak sa GSK podarí získať regulačné schválenie pre nový prístup.
Zároveň GSK oznámila, že si udrží väčšinovú kontrolu nad ViiV Healthcare, spoločným podnikom zameraným na HIV, napriek zmenám vo vlastníckej štruktúre partnerov. Shionogi investuje 2,1 miliardy USD za navýšenie svojho podielu, zatiaľ čo Pfizer zo spoločného podniku vystupuje.
