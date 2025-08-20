viac
Guess bude stiahnutý z burzy v rámci dohody s Authentic Brands v hodnote 1,4 miliardy dolárov

16:31 20. augusta 2025

Známa módna značka Guess? Inc. prejde zo statusu verejne obchodovanej spoločnosti do súkromného vlastníctva. Hodnota transakcie vrátane dlhu predstavuje približne 1,4 miliardy dolárov. Akcionári získajú 16,75 USD za akciu v hotovosti, čo zodpovedá 26% prémie oproti predošlej trhovej cene.

Duševné vlastníctvo rozdelené medzi partnerov

V rámci dohody nadobudne skupina Authentic Brands Group, vlastník značiek ako Reebok a Champion, 51% podiel na duševnom vlastníctve Guessu. Zvyšných 49 % ostane v rukách spoluzakladateľov Mauricea a Paula Marciana, výkonného riaditeľa Carlosa Alberiniho a súvisiacich subjektov. Prevádzka značky zostane pod kontrolou súčasného manažmentu Guessu, ktorý si ponechá úplné vlastníctvo prevádzkovej časti firmy.

Dôvod pre prijatie dohody

Špeciálny výbor predstavenstva pod vedením predsedu Alexa Yemenidjiana preskúmal viaceré strategické alternatívy a označil túto dohodu za „najlepšie možné riešenie“, ktoré akcionárom prináša okamžitú a atraktívnu finančnú hodnotu. Pôvodná ponuka od WHP Global vo výške 13 USD za akciu bola touto dohodou prekonaná.

Reakcia trhu a plánovaný priebeh

Správa o dohode vyvolala pozitívnu reakciu na burze – akcie Guessu prudko stúpli. Transakcia, ktorá nevyžaduje vonkajšie financovanie, by mala byť ukončená v štvrtom kvartáli fiškálneho roka 2026, pričom podlieha schváleniu akcionárov a regulačných úradov.

Širší kontext konsolidácie v maloobchode

Táto privatizácia odráža prebiehajúcu konsolidáciu v módnom a maloobchodnom sektore, kde sa značky usilujú o väčšiu strategickú flexibilitu v meniacich sa trhových podmienkach. Spolupráca s Authentic Brands by mala Guessu poskytnúť lepšie licenčné možnosti a posilniť jeho globálne postavenie ako lifestylovej značky.

 

 

